Délestage : La CIE s'explique, l'artiste Billy Billy propose sa solution !!!

L’on observe ces derniers jours à un délestage qui perturbe fortement la fourniture d’eau et d’électricité, aussi bien à Abidjan que dans certaines communes de l’intérieur du pays. La Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE), indexée, est donc montée au créneau pour dire sa part de vérité sur cette situation. L’artiste engagé, Billy Billy, a toutefois sa recette pour tourner cette page noire.

La saison sèche et la Covid-19, les raisons du délestage, selon la CIE

Abidjan est dans le noir. La Côte d’Ivoire entière est dans le noir. C’est le moins que l’on puisse dire avec les récurrentes coupures d’électricité qui ont cours ces derniers jours sur la terre d’Eburnie. Il ne passe en effet plus de jour sans que l’on observe des heures de coupure d’électricité ou de fourniture d’eau à travers le pays. Cette situation suscite par conséquent des mouvements d’humeur, tel que constaté dans la commune d’Abobo récemment.

Des personnes véreuses profitent d’ailleurs de cette période difficile pour alimenter la rumeur sur un supposé programme de délestage. Pour donc éviter que tout parte en vrille, la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) a donc produit un communiqué pour expliquer les véritables raisons de ces coupures intempestives d’eau et de courant.

À en croire la Compagnie, ces perturbations sont essentiellement dues à « une baisse de production de l’énergie électrique en raison, d’une part, du contexte climatique de la saison sèche qui nous prive d’une partie importante de la production de l’énergie hydraulique, et d’autre part, du retard, en raison de la Covid-19, de la réalisation des investissements prévus pour augmenter notre production en énergie thermique ».

Tout en présentant ses excuses aux populations pour les « désagréments que cette situation occasionne », la CIE annonce que des « travaux urgents » en vue de renforcer les centrales et augmenter la production en gaz nécessaire aux fonctionnements de ces centrales sont en cours.

L’artiste ivoirien, Yao Billy Serge, plus connu sous le pseudonyme de Billy Billy, a pour sa part réagi à ce communiqué en proposant sa solution. « Quand est-ce que l'Afrique passera au nucléaire civil ? On ne peut pas indéfiniment dépendre de la pluie ou de l'eau. Donc tant qu'il ne pleut pas, tant qu'on n'a pas courant. Beaucoup de pays européens enclavés ont l'électricité sans interruption 24h/24, 100 jours/100 grâce au nucléaire. Pourtant, le sous-sol du Niger et de beaucoup de pays africains déborde d'uranium. Africa Wake-up! » a-t-il écrit en commentaire à ce communiqué.

Cette proposition de l'enfant de Wassakara a visiblement trouvé l'adhésion de nombreux internautes. En témoignent les 753 mentions « J'aime » et les 146 commentaires qui en ont résulté.