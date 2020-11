Billy Billy: ''Bédié, Ouattara et Gbagbo ne peuvent rien apporter...''

Le chanteur ivoirien, Billy Billy, s’est à nouveau attaqué aux présidents Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Ggagbo.

Billy Billy: ‘’Je suis contre l’ancienne génération qui s’accapare le théâtre politique pour elle seule‘’

Quelques jours avant l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, l'artiste ivoirien, Billy Billy, a dévoilé une chanson intitulée ''Ma troisième lettre'' qu'il a adressée aux trois leaders historiques de la politique ivoirienne, que sont Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. ''On n'a qu'a garer ici''. Tel est le refrain de la nouvelle chanson de l'enfant de Wassakara qui demande à ces trois leaders de se retirer de la scène politique nationale.

Un peu plus de deux semaines après le scrutin du 31 octobre, le chanteur reste toujours campé sur sa position. Interrogé au cours d’une émission diffusée sur France 24, Billy Billy est revenu à la charge, affirmant que Bédié, Ouattara et Gbagbo ne peuvent plus rien apporter de nouveau à la Côte d’Ivoire.

‘’Je pense que c’est le moment de faire un passage de fanion. On dit merci pour ce qu’ils ont pu apporter au pays, mais je ne pense pas qu’en ce moment, ils puissent encore apporter quelque chose de nouveau. Donc nous demandons à cette classe politique de reconnaitre qu’elle a travaillé pour le pays, mais de reconnaitre aussi que par elle, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de dégâts … Alors il est temps de permettre à une génération plus jeune de continuer la lutte …‘’, a-t-il lancé.

Avant d’ajouter: ‘’Je suis contre le troisième mandat. Mieux, je suis contre l’ancienne génération qui s’accapare le théâtre politique pour elle seule. Et c’est ce que je dénonce dans ‘’ma troisième lettre‘’ dans laquelle je dis: ‘’on n’a qu’à garer içi‘’.