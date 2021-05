Coup dur pour Affi N'guessan: Jean Bonin démissionne du FPI

Jean Bonin Kouadio, Vice-Président du Front Populaire Ivoirien ( FPI) en charge de la Communication et du Marketing Politique, vient de lâcher Pascal Affi N’guessan.

Côte d'Ivoire: Jean Bonin (pro-Affi) quitte le FPI avant le retour de Gbagbo

Alors que le retour de Laurent Gbagbo est imminent, Jean Bonin Kouadio, un des vice-présidents de la tandance FPI dirigée par Affi N’guessan, vient de rendre le tablier. D’après un communiqué signé de Issiaka Sangaré, le Secrétaire Général et Porte Parole du parti, Jean Bonin Koudio, ‘’Vice-Président du Front Populaire Ivoirien ( FPI) en charge de la Communication et du Marketing Politique, a présenté sa démission du FPI au Président du parti pour des raisons de convenances personnelles, par correspondance en date du mardi 4 mai 2021, réceptionnée ce mercredi 05 mai 2021’’. Le Président du parti dit avoir pris acte de cette démission, tout en réitérant ses remerciements à son vice-président démissionnaire ‘’pour les années de collaboration’’.

Reconnu pour être un des grands défenseurs de Pascal Affi N'guessan dans la crise qui les oppose aux Gbagbo ou rien (GOR), Jean Bonin a été celui-là même qui conduisait toute la stratégie de communication d'Affi N'guessan pendant l'élection présidentielle d'octobre 2020 suivie des législatives du 06 mars 2021. Comme son mentor, il était de ceux qui privilégiaient la discussion avec le pouvoir Ouattara en lieu et place de la belligérance ou de l'opposition radicale dans laquelle semblait se complaire la dissidence du FPI dirigée aujourd'hui par Assoa Adou.

"Quand Affi est reçu par Hollande, à l’ambassade de France en Côte d’Ivoire, Marie Odette Lorougnon, Danon Djédjé, Akoun Laurent et autres Lida Kouassi crient à la trahison envers Gbagbo que Hollande aurait traité d’infréquentable. Quelle cécité politique ! Quand Affi NGuessan mène une offensive diplomatique en se rendant à l’Elysée, à Matignon puis au Quai d’Orsay en vue de plaider le cas de Gbagbo ces pseudos patriotes dont le logiciel n’a pas été mis à jour depuis l’époque de la lutte des classes et du bolchévisme, crient à la soumission à l’Occident et aux impérialistes, brouillant ainsi sa stratégie. Quelle surdité politique ! Quand Affi NGuessan leur demande de privilégier la voie diplomatique plutôt que les attroupements et les festivités à la CPI, il se trouve une Ago Marthe, sortie de nulle part, pour relayer le message selon lequel « Gbagbo demande que les patriotes fassent du bruit pour sa libération ». Quelle incompétence !", avait-il dénoncé au plus fort du procès de Laurent Gbagbo à La Haye.

Désormais acquitté par la CPI, Laurent Gbagbo prépare actuellement son retour en Côte d'Ivoire. Des contacts sont noués avec le gouvernement, et le président Alassane Ouattara promet de prendre en charge les frais de transport de ce retour. C'est dire que les lignes ont bougé. Un Comité national d'accueil a été mis en place. Le FPI dirigé par Affi y a même désigné deux représentants. Laurent Gbagbo étant considéré comme l'âme du FPI, beaucoup, y compris Affi, espèrent que son retour enclenchera le processus de réunification du parti leader de la gauche. Et pourtant, c'est ce moment là que choisit Jean Bonin pour faire ses adieux au FPI. A-t-il été débauché par un autre parti politique? Quitte-t-il définitivement la politique pour se consacrer à ses propres affaires?

Généviève Goetzinger, une des conseillères de Pascal Affi N'guessan, souhaite bonne chance à son désormais ex-collaborateur qui quitte le FPI et donc la communication d'Affi, pour retrouver le monde de l'entreprise, selon elle. "Que les vents te soient propices. A tous ceux qui s'interrogent, je sais et donc je dis que tes convictions n'ont pas changé", essaie-t-elle de rassurer. Mais le temps, comme aimait à le dire Laurent Gbagbo, est un autre nom de Dieu. Qui vivra verra!