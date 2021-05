Exclusif: Comment Sarah Davila a "connecté" Molaré et Carmen Sama

La jeune blogueuse ivoirienne vivant en France, Aya Robert, a fait des révélations sur les rapports entre Carmen Sama, la veuve de Dj Arafat, et le boss du Coupé-dėcalé, Molaré.

Aya Robert casse les papos sur Carmen Sama: "Molaré avait demandé à Sarah Davila de lui trouver une copine"

Invité récemment à l'émission Faha Faha diffusée sur la chaîne de télévision Ivoire Musique TV, le boss du Coupé-décalé, Soumahoro Mauriféré alias Molaré, s'est prononcé sur les rumeurs au sujet d'une prétendue relation amoureuse entre lui et la belle Carmen Sama, veuve d'Ange Didier Houon dit Dj Arafat .

‘’Carmen Sama, c’est une femme. Si je sors avec quelqu’un ici en Côte d’Ivoire, je ne vais pas le cacher…Il faut que les ivoiriennes apprennent à me connaitre. Je ne sors pas avec Carmen, c’est ma fille… Je ne sors pas avec elle, mais on échange toujours. Et puis, après la mort de son mari, il fallut que je sois là (…)‘’, avait-il indiqué.

Mais, pour la jeune blogueuse ivoirienne basée en France, Aya Robert, ces propos du promoteur du Prix international des musiques urbaines et du Coupė decalé ( Primud), ne sont pas du tout vrais. Dans une interview accordée à Actupeople, la jeune femme qui fut également très proche de Dj Arafat, déclare qu'il y a bel et bien eu une relation amoureuse entre Molaré et la mère de la petite Rafna Houon.

“Ce n’est pas que j’en veux tant à Carmen Sama, mais je n’arrive pas à comprendre les relations qu’elle a eues à entretenir à la fois, et avec Molaré et avec Dj Arafat. Pour tout dire, Dj Arafat et Carmen Sama avaient eu une aventure d’un soir. Après quoi, les deux tourtereaux s’étaient tournés le dos. Mais lors d’un de leurs séjours au Maroc, Molaré avait demandé à Sarah Davila qui est sa “bonne petite”, de lui trouver une copine. C’est donc cette dernière qui connecta Molaré et Carmen Sama. Les deux entamèrent une liaison amoureuse jusqu’à ce que Dj Arafat revint à la charge…”, a-t-elle témoigné.