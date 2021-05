Blue Ivy a grandi: Ce que devient la fille de Beyoncé et Jay-Z

Fille de Beyoncé et de Jay-Z, Blue Ivy Carter a été très exposée dès sa naissance médiatisée, en 2012. La fille de Queen B est "sans doute l’un des bébés les plus célèbres du monde.

Blue Ivy Carter a beaucoup grandi

Blue Ivy Carter est née le 7 janvier 2012 de Beyoncé et Jay-Z à l'hôpital Lenox Hill de New York. Le couple de stars a dévoilé le 3 mai dernier une rare photo de Blue Ivy, Rumi et Sir, leurs trois enfants..

Alors que Beyoncé se fait particulièrement rare dans les médias ces derniers temps, elle semble passer du bon temps avec ses proches. En témoigne un nouveau cliché de la star dévoilé par son coiffeur Neal Farinah ce lundi dernier.

Une photo de famille inédite qui aurait été capturée dans une galerie d'art selon le site Vulture et sur laquelle la chanteuse américaine s'affiche avec son mari et ses trois enfants. A ses côtés, on peut en effet apercevoir sa fille aînée Blue Ivy mais aussi ses jumeaux, Rumi et Sir, qu'elle n'expose que très peu.

Ces derniers tiennent la main de leur papa Jay-Z, qui arbore un grand sourire. L'occasion de constater que la fratrie Carter a bien grandi. Pour rappel, Blue Ivy vient de fêter ses 9 ans en janvier dernier, tandis que Rumi et Sir fêteront leur 4 ans le 17 juin prochain.

A noter que sur la photo, la joyeuse tribu a pris le soin d'accorder leurs tenues. Tous étaient habillés en noir et blanc à l'occasion de cette petite virée culturelle.

Blue Ivy Carter: La plus jeune lauréate des Grammy Awards

Blue Ivy est apparue sur scène aux côtés de ses parents et a même reçu un BET Awards en 2020 pour avoir participé au morceau Brown Skin Girl.

CBS a écrit que Carter était "sans doute le bébé le plus célèbre du monde, à part Prince George et North West", l'aîné des enfants de Kim Kardashian et Kanye West. A 8 ans, Blue Ivy est devenue la plus jeune lauréate aux Grammy Awards en mars 2021.

La fillette était nomminée aux côtés de sa mère dans la catégorie "Meilleure Vidéo" pour le titre Brown Skin Girl, sur lequel elle chante et pour lequel est créditée en tant que co-auteure.

Et si la fillette n'y figurait pas, elle a finalement été ajoutée à la dernière minute sur la liste des contributeurs du titre Brown Skin Girl de sa mère Beyoncé, nommée dans la catégorie "Meilleure Vidéo".

Le dimanche 14 mars, Blue Ivy Carter, 9 ans, a été récompensée d'un Grammy Award pour le clip "Brown Skin Girl", devenant ainsi la plus jeune lauréate de la cérémonie.

Dans l'histoire des Grammys, Leah Peasall des Peasall Sister, avait elle aussi 8 ans lorsqu'elle a été nominée et a remporté le titre d'Album de l'Année en 2000, pour sa participation à la bande-originale du film O Brother, Where Art Thou?.

Un an plutot, lors des NAACP Image Awards, Blue Ivy avait remporté son tout premier prix pour cette même chanson. Celle-ci est issue de la bande-originale du film Le Roi Lion. En plus de chanter dessus, elle en est également créditée en tant que co-auteure.

En juillet 2019, ce morceau avait également permis à Blue Ivy de faire son entrée à la 76e place du classement américain Billboard Hot 100.

Sacrée Beyoncé: 9 nominations pour Queen B aux Grammy Awards 2021

Beyoncé est arrivée en tête des nominations pour les Grammy Awards 2021, avec neuf nominations y compris dans les plus prestigieuses catégories que sont la Chanson de l'année et l'Album de l'année. Dans cette dernière catégorie, elle affrontait notamment Coldplay pour Everyday Life, Dua Lipa pour Future Nostalgia, Post Malone pour Hollywood's Bleeding, et Taylor Swift pour Folklore.

La soirée des Grammy 2021 était pleine d'émotion pour Queen Bey qui, récompensée pour sa performance R&B pour "Black Parade", son featuring avec Megan Thee Stallion pour "Savage", meilleure performance rap et meilleure chanson rap, mais également pour le clip "Brown Skin Girl", est devenue, avec ses 28 trophées, l'artiste féminine la plus récompensée de l'Histoire des Grammy Awards.