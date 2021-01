Lady Gaga et Jennifer Lopez en vedette à l'investiture de Joe Biden

Lady Gaga et Jennifer Lopez en tête d’affiche pour l’investiture du 46e président des Etats-Unis, Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris, anciennement procureur général de l'État de Californie.

Investiture: Lady GAGA et Jennifer Lopez, 2 divas pour Joe Biden et Kamala Harris

D-day aux Etats-Unis, pour le président Joe Biden et sa colistière Kamala Harris qui entrent officiellement en fonction à la Maison Blanche ce mercredi 20 janvier 2021. Un "champ de drapeaux" est installé sur une partie de l'immense esplanade où se dressent musées et monuments officiels à Washington, face au Congrès. Ils représenteront "les citoyens américains" qui n'ont pu faire le déplacement, a précisé l'équipe de Joe Biden.

Un show sonnel aux éclats féministes y est prévu en faveur de l’ancien vice-président des États-Unis de 2009 à 2017 sous Barack Obama et l’ex-sénateur Harris, née à Oakland, en Californie, de deux parents immigrés, une mère née en Inde et un père né en Jamaïque. Comme Beyoncé lors de l’investiture de Barack Obama pour son second mandat en 2013, les stars de la musique pop Lady Gaga et Jennifer Lopez participeront à la cérémonie d'investiture de Joe Biden à Washington.

Lady GAGA comme au Super Bowl

Sur les marches du Capitole, Lady Gaga que le nouveau président des Etats-Unis appelle d’ailleurs sa “grande amie”; celle avec qui il avait travaillé contre le harcèlement sexuel lorsqu’il était vice-président de Barack Obama, chantera l'hymne national américain comme lors du Super Bowl en 2016. À l'instar de Bruce Springsteen, U2, Shakira, Aretha Franklin ou Stevie Wonder en 2009, Jennifer Loper, autre grosse star de la musique américaine, sera en attraction dans une poignée d’heures; elle aura à ses pieds le parterre très sélectif de Joe Biden et de Kamala Harris.

En 2017, c’est Jackie Evancho, révélée dans l'émission America's Got Talent” qui s’était prêtée à l’exercice. Le comité présidentiel inaugural a annoncé le programme de l'événement ce jeudi.

Programme de la cérémonie d’investiture de Joe Biden et de Kamala Harris

Après une invocation du père Leo O'Donovan et le serment d'allégeance dirigé par le comté de Fulton, le président géorgien de l'Association internationale des pompiers de la section locale 3920, Andrea Hall, Lady Gaga qui a fait campagne pour Biden lors des élections, montera sur scène pour chanter l'hymne national. Plus tard, Amanda Gorman, la toute première poète lauréate nationale de la jeunesse, donnera une lecture de poésie, suivie d'une performance musicale de JLO et d'une bénédiction du révérend Dr. Silvester Beaman, un pasteur de la ville natale de Biden à Wilmington, Delaware.

Dans la soirée, après la cérémonie, Tom Hanks animera un événement télévisé appelé "Celebrating America" pour couronner le grand jour. Demi lovato et Jon Bon Jovi devraient également se produire, ainsi que Justin Timberlake et Ant Clemons, qui feront leurs débuts avec leur nouvelle chanson "Better Days". Sur le thème de l'"Amérique unie", la cérémonie d'investiture du démocrate Joe Biden ne ressemblera à aucune autre, les organisateurs tout comme la maire de la capitale ayant appelé les Américains à ne pas se déplacer mais à la suivre virtuellement, de chez eux.

En raison des préoccupations concernant le coronavirus, ainsi que des récentes attaques contre le Capitole, il n'y aura ni public ni cortège après la cérémonie. L'inauguration sera toutefois disponible en streaming sur YouTube et Twitch à partir de midi, heure locale.