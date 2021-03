Grammys Awards 2021: La fille de Beyoncé, Burna Boy et Wizkid, primés

Blue Ivy, Burna Boy et Wizkid récompensés au Grammys Awards 2021. Burna Boy a remporté le prix du Best Global Music Album pour Twice As Tall lors de la cérémonie des 63e Grammy Awards, présentée par l'humoriste Trevor Noah.

La fille de Beyoncé, Blue Ivy, distinguée aux Grammys Awards 2021

« C'est une grande victoire pour ma génération d'Africains du monde entier. Et cela devrait être une leçon pour tous les Africains: où que vous soyez, peu importe ce que vous envisagez de faire, vous pouvez y parvenir, peu importe d'où vous venez, parce que vous êtes un roi», a déclaré Burna Boy lors de son discours de remerciement.

De son côté, Wizkid a remporté le prix du meilleur clip vidéo pour sa chanson avec Beyoncé, Brown Skin Girl, tirée de l'album Lion King : The Gift. La fille de Beyoncé, Blue Ivy, a également été récompensée pour cette chanson.

Le prix de la meilleure vidéo musicale est décerné à l'artiste, au réalisateur et au producteur de la vidéo. Les artistes féminines ont triomphé lors de cette 63e cérémonie des Grammy Awards, dimanche 14 mars à Los Angeles. Beyoncé, Taylor Swift, Megan Thee Stallion et H.E.R. sont reparties avec des récompenses.

Beyoncé règne sur les Grammy Awards 2021

"Queen B" encore couronnée. Beyoncé a battu le record de récompenses pour une artiste féminine au cours de sa carrière lors de cette cérémonie, rendant hommage au mouvement Black Lives Matter. Beyonce a reçu trois récompenses lors de la cérémonie. Elle totalise désormais 28 Grammy, un record pour une artiste féminine, qui la place à égalité avec Quincy Jones (qui talonne le chef d'orchestre britannique Georg Solti, en tête des artistes masculins les plus primés).

En solo, elle a reçu le trophée de la meilleure vidéo musicale pour Brown Skin Girl et a surtout été élue meilleure performance R&B pour son titre Black Parade, diffusée après le meurtre de George Floyd et les manifestations anti-racistes de 2020. L'artiste de 39 ans a aussi été récompensée pour sa participation au remix de Savage de Megan Thee Stallion.

Beyoncé s'est montrée très émue au moment d'accepter le prix qui la portait en tête des artistes féminines. "En tant qu'artiste, je considère que c'est mon travail, notre travail à tous, d'être le reflet de notre époque, a déclaré la chanteuse. Je voulais soutenir, encourager, célébrer toutes les reines et les rois noirs qui continuent à m'inspirer et à inspirer le monde entier."

Taylor Swift est repartie avec le prix du meilleur album, tandis que la chanteuse britannique Dua Lipa était récompensée dans la catégorie meilleur album pop vocal.

Meghan Thee Stallion la révélation de l'année - Grammys Awards 2021

Lady Gaga et Ariana Grande ont remporté la catégorie de la meilleure performance pop pour un duo/groupe. Enfin, Billie Eilish a triomphé avec le Grammy de l'enregistrement de l'année pour la deuxième année consécutive, un exploit pour celle qui a seulement 19 ans.

Meghan Thee Stallion a reçu le Grammy de la révélation de l'année, devenant la première artiste de rap à triompher dans cette catégorie depuis Lauryn Hill en 1999.

