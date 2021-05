Blé Goudé envoie un message à Ouattara, ce qu'il demande à KKB

Charles Blé Goudé a été définitivement acquitté par la Cour pénale internationale (CPI). L'ancien secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire), tout comme son mentor Laurent Gbagbo, est désormais libre de rentrer en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de son retour à Abidjan, le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) a dépêché des émissaires auprès de Kouadio Konan Bertin, le ministre ivoirien de la Réconciliation et de la Cohésion nationale.

Charles Blé Goudé prépare son retour à Abidjan

Vendredi 7 mai 2021, une rencontre a eu lieu entre des émissaires de Charles Blé Goudé et Kouadio Konan Bertin. Maitre N'dry Claver, qui conduisait la délégation composée du docteur Saraka Patrice, le secrétaire général du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples), de Joël Poté et Galbertine Gbalo, proches de l'ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo. Au cours des échanges, l'avocat de Charles Blé Goudé, par l'entremise du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, a exprimé le souhait de son client de rentrer en Côte d'Ivoire.

Au cours d'un Conseil des ministres tenu une semaine après l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, Alassane Ouattara a déclaré que les deux hommes politiques sont "libres de rentrer en Côte d’Ivoire quand ils le souhaitent". Le président ivoirien est allé plus loin en précisant que "des dispositions seront prises pour que Laurent Gbagbo bénéficie, conformément aux textes en vigueur, des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République".

Pour sa part, Charles Blé Goudé a accueilli avec joie et gratitude cette annonce du chef de l'État. "Je voudrais traduire ma gratitude au président de la République pour sa volonté affichée d'œuvrer au rassemblement des fils et des filles de la Côte d'Ivoire autour de la mère patrie. Afin d'amorcer le développement de notre chère nation qui, au-delà de nos différences politiques, reste notre sacerdoce", s'est-il exprimé.