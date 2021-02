Côte d'Ivoire: KKB au four et au moulin pour le retour de Gbagbo

Kouadio Konan Bertin dit KKB s’envolera dans les prochains jours à Bruxelles d'où il devrait discuter avec Laurent Gbagbo des modalités de son retour en Côte d’ Ivoire.

Décrispation: Ce que KKB va faire à Bruxelles chez Gbagbo

Le principe en lui-même est déjà « acquis »; il reste à discuter des modalités du retour en Côte d’Ivoire de Laurent Gbagbo, acquitté en janvier 2019 des lourdes charges de crimes de guerre et crimes contre l’humanité devant la chambre de première instance de la Cour pénale internationale (CPI). « La semaine prochaine, je vais à Accra rencontrer des exilés ivoiriens et de là je vais à Bruxelles rencontrer Laurent Gbagbo », a déclaré Kouadio Konan Bertin dit KKB, dans un entretien à l’AFP.

L’ancien président de la Jeunesse du PDCI dit avoir obtenu l'accord du président ivoirien Alassane Ouattara en vue d'engager ces démarches, et il se dit convaincu que le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI), Laurent Gbagbo, reste un maillon essentiel pour la consolidation du tissu social ivoirien, sérieusement entamé à cause des crises successives en Côte d'Ivoire depuis le décès de Félix Houphouet-Boigny.

À la tête du régime des refondateurs, c’est une rébellion armée menée par Guillaume Soro et des militaires déserteurs, qui finira par avoir raison de Laurent Gbagbo à l’issue d’une sanglante crise postélectorale qui a fait au moins 3000 morts entre 2010 et 2011. Tenu pour responsable suite à son refus de céder le pouvoir au président élu Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo sera transféré devant la Cour pénale internationale (CPI) pour y être jugé.

Acquittés, lui et son dernier ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, ces deux Ivoiriens espèrent regagner leur pays, la Côte d'Ivoire, le plus rapidement possible. En attendant, à Abidjan, le parti de Gbagbo s’active à préparer ce retour à travers la mise en place d’un Comité national d’accueil qui aura la charge de l’organisation du retour effectif de l’ex-président.

Le mercredi 24 février 2021, aura lieu la cérémonie de présentation de ce Comité national d'accueil; cérémonie au cours de laquelle la date officielle du retour à Abidjan de Laurent Gbagbo, devrait être connue. Les pro-Gbagbo appellent tout de même le gouvernement ivoirien « à réunir, dans un délai convenable, les conditions du retour effectif en Côte d’Ivoire du président Laurent Gbagbo ».