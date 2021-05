Togo : Amenuveve, le missionnaire qui défie la covid -19

Jeleloue Amenuveve est un missionnaire vivant au Togo. Il affirme détenir des "solutions divines" capables de freiner la pandémie de la covid -19, mais également d'éradiquer le chômage et la faim dans le pays de Faure Gnassingbe.

Togo : L'audace du missionnaire Jeleloue Amenuveve

C'est au cours d'une conférence de presse tenue le jeudi 6 mai 2021 que Jeleloue Amenuveve a expliqué qu'il en a sa possession des "solutions divines" pour mettre fin à la famine et au chômage au Togo. Il affirme avoir reçu la vision de Dieu pour le monde à partir du Togo par les mystères du trésor des nations : la panacée pour la paix et le bonheur des peuples".

"Ces connaissances innovantes, pratiques et efficientes, solutions de Dieu révélées par l’Esprit saint, sont en 5 étapes. Il faut reconnaître Dieu dans sa grandeur et dans sa souveraineté et se placer sous l’autorité de Dieu. Sceller une alliance de paix et de protectorat avec Dieu, célébrer une fête nationale en l’honneur de Dieu, une fête de dépendance totale à Dieu. Et se rapprocher davantage de Dieu et mieux le connaître", a déclaré le missionnaire dont les propos sont repris par le site Ici Lomé.

Le missionnaire togolais est persuadé que ses solutions apporteront la paix dans le monde. Et cela passe par le combat contre la maladie à coronavirus. Jeleloue Amenuveve assure que grâce aux solutions divines, il viendra à bout de la covid -19, le terrorisme et le SIDA. "Les 3 autres étapes sont indispensables et sine qua non pour que la croissance décolle de façon incroyable. Et si ces 3 dernières étapes sont concrétisées, le Togo sera à l’image de l'Israël nouveau et spirituel pour sauver toutes les autres nations du monde des maux et fléaux", s'est-il exprimé.

Il a plaidé pour que les autorités du Togo, à leur tête Faure Gnassingbé, ainsi que les acteurs de la société civile, l'accompagnent dans sa mission d'éradiquer tous les maux du pays.