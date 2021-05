"Sos pour Fabio Ceki'Sa" : La surprenante réaction de Molaré

Le boss du Coupé décalé, Soumahoro Mauriféré alias Molaré s’est prononcé sur l’état de l’artiste Zouglou, Fabio, lead vocal du groupe Zouglou Ceki’Sa

Molaré à propos de Fabio : "C’est le problème de boissons"

Fabio, le lead vocal du groupe Zouglou, Ceki’Sa, est au cœur d’une vive polémique qui enflamme la toile depuis vendredi.

En effet, des photos postées sur la toile montrent clairement que l'artiste va mal. Couché à même le sol, torse nu, le lead vocal de Ceki’Sa (formation musicale qui a fait les beaux jours du Zouglou dans les années 2009-2010, serait atteint de troubles mentaux, selon de nombreux internautes qui ont lancé un Sos pour le dénommé Fabio.

''Pourtant très talentueux avec une voix qui a longtemps illuminé les coins chauds du Zouglou en Côte d'Ivoire, Fabio a aujourd'hui besoin d'aide psychologique car ça ne va vraiment pas. Nous lançons un véritable appel à l'aide pour sauver notre star Fabio. Il ne mérite pas une telle situation, pas après avoir fait danser toute la Côte d’Ivoire'', a commenté un internaute.

Ces images de Fabio se sont donc répandues sur la toile, suscitant de nombreuses réactions, dont celle de Molaré qui semble connaitre la cause de ce qui pourrait s’apparenter à une véritable descente aux enfers de cet artiste dont le groupe est porté disparu des radars de la musique ivoirienne depuis plusieurs années.

« Je leur ai fait leur première tournée en 2011. C’est le problème de boissons. La famille doit prendre ses responsabilités aussi. Nous, on n'a aucun pouvoir pour l’interner. Je le connais bien. En tous cas, on est disponible pour en discuter. Mais je ne peux rien forcer », a indiqué Molaré.

A noter que de nombreux artistes ivoiriens ont sombré dans la drogue ou la boisson après une carrière florissante. La tragique histoire de Roch Bi et Issa Sanogo est encore vive dans les esprits des mélomanes. Petit Denis et Bagnon, pour ne citer que ces derniers, tentent, tant bien que mal de tourner cette page noire de leur carrière d'artiste. Un geste en faveur de Fabio Ceki'Sa pourrait bien sauver les meubles dans le milieu du showbiz ivoirien connu pour ses frasques et autres bad buzz.