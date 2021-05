PDCI: Bédié donne le pouvoir à Allah Kouadio Rémi, Guikahué relégué

Le Président du PDCI, Henri Konan Bédié, a mis en place un Comité Politique du PDCI-RDA dont le Coordonnateur Général est Allah Kouadio Rémi, Vice-président du PDCI-RDA.

PDCI-RDA: Allah Kouadio Rémi, successeur d’Henri Konan Bédié?

Le Comité Politique du PDCI-RDA que coordonne Allah Kouadio Rémi, est chargé de l’analyse, de l’élaboration de la stratégie Politique et du suivi des activités Politiques du Parti sous l’autorité du Président du Parti en liaison avec le cabinet du Président en vue du renforcement du positionnement Politique du Parti. Par décision n° 0030-2021/PP/CAB du 23 Avril 2021 portant nomination de la Coordination Générale du Comité Politique, Henri Konan Bédié a nommé une trentaine de cadres du PDCI pour en être membres, chacun dans les fonctions prévues dans ce Comité Politique, et énoncées dans le décret précédent.

Pour Allah Kouadio Rémi, Coordonnateur Général du Comité Politique, ‘’lorsque j’observe la qualité des membres de ce comité, je mesure l’honneur qui est fait à ma modeste personne’’. « Au vu de ces textes organisant ce Comité Politique, je salue la vision pertinente du Président du Parti et sa réactivité. Il donne ainsi un nouvel élan et insuffle un nouveau dynamisme au PDCI-RDA appelé affectueusement ’’Parti Doyen’’ par nos compatriotes dont une grande majorité lui est attachée. J’étais présent ce jour d’Août 2018, dans le village du Secrétaire Exécutif en Chef où le Porte-Parole des Chefs, un intellectuel averti, s’adressant à Madame Bédié après avoir proclamé son appartenance à un Parti frère a dit péremptoire : « le PDCI est l’âme de la Côte d’Ivoire. Il ne doit pas disparaître ». Le PDCI doit donc vivre pour reprendre le Pouvoir d’État et ces nouvelles structures crées par le Président du Parti vont y contribuer », déclare Allah Kouadio Rémi.

Le hic, c’est que ce comité politique met plus ou moins en veilleuse le secrétariat exécutif du parti, dirigé par Maurice Kakou Guikahué, relégué désormais au poste de Conseiller Spécial auprès du Président du Parti, chargé du suivi du Comité Politique.

Ci-dessous la liste des membres du COMITE POLITIQUE du PDCI

*DECISION N°0036- 2021/PP/CAB DU 8 MAI 2021* PORTANT MODIFICATION DE LA DECISION N°0030-2021/PP/CAB DU 23 AVRIL 2021

*LE PRESIDENT DU PDCI-RDA* - Vu la décision N°0029- 2021/PP/CAB DU 23 AVRIL 2021 portant création du COMITE POLITIQUE,

- Vu la décision N°0030- 2021/PP/CAB DU 23 AVRIL 2021 portant Nomination du COMITE POLITIQUE, - Considérant la nécessité de renforcer progressivement la qualité des missions assignées au Comité Politique dans la cadre de la croissance du Parti, Sur proposition du Coordonnateur Général du Comité Politique

*DECIDE* La Décision N°0030- 2021/PP/CAB DU 23 AVRIL 2021 est modifiée comme suit :

*Article 1* : ALLAH Kouadio Rémi, Vice-Président est nommé Coordonnateur Général du Comité Politique.

*Article 2* : KOBENAN Tah Thomas,Vice-Président est nommé Coordonnateur Général Adjoint du Comité Politique.

*Article 3* : Général KONE Ouassenan Gaston, Vice-Président est nommé Conseiller du Coordonnateur Général.

*Article 4* : BOMBET Constant Emile, Vice-Président est nommé Conseiller du Coordonnateur Général.

*Article 5* : GNRANGBE Kouakou Jean, est nommé Conseiller du Coordonnateur Général

*Article 6* : SYLLA Cheickna, est nommé Conseiller du Coordonnateur Général

*Article 7* : BILLON Jean-Louis est nommé Coordonnateur Général Délégué chargé des Régions du GRAND NORD

*Article 8* : AMOIKON Banga Patrice est nommé Coordonnateur Général Délégué chargé des Régions du GRAND EST

*Article 9* : GNONKONTE Désiré et VEI BERNARD sont nommés Coordonnateurs Généraux Délégués chargés des Régions des MONTAGNES

*Article 10* : COFFIE Léopoldine est nommée Coordonnateur Général Délégué chargé des Régions du CENTRE-OUEST et SUD-OUEST

*Article 11* : EZALEY Georges Philippe est nommé Coordonnateur Général Délégué chargé des Régions du GRAND SUD

*Article 12* : NIAMIEN N’Goran Emmanuel et KOUAME Kra Joseph sont nommés Coordonnateur Généraux Délégués chargés des Régions du GRAND CENTRE

*Article 13* : TANOH Thierry est nommé Coordonnateur Général Délégué chargé des CADRES et Secteurs de l’Economie

*Article 14* : YACE Jean-Marc est nommé Coordonnateur Général Délégué chargé des ELUS *Article 15* : EMMOU Sylvestre est nommé Coordonnateur Général Délégué chargé des JEUNES

*Article 16* : AKA Amanan Véronique est nommée Coordonnateur Général Délégué chargé des FEMMES

*Article 17* : SERI Bially Victor est nommé Coordonnateur Général Délégué chargé des secteurs du Développement Humain

*Article 18* : KOUASSI Bredoumy Soumaila Traoré est nommé Coordonnateur Général Délégué chargé Du monde Paysan et de la Solidarité Communautaire

*Article 19* : KAKOU Guikahué Maurice est nommé Conseiller Spécial auprès du Président du Parti, chargé du suivi du Comité Politique

*Article 20* : EHOUMAN Bernard, Membre

*Article 21* : DOHO Simon, Membre

*Article 22* : COULIBALY Doulaye, Membre

*Article 23* : DJEDRI N’Goran, Membre *Article 24* : TRAORE Adam-Kolia, Membre

*Article 25* : KOFFI Kouadio Pierre, Membre

*Article 26* : COULIBALY Sita, membre

*Article 27*: COULIBALY Lanzeni, Membre *Article 28* : KOUASSI Valentin, Membre *Article 29* : YAO Innocent, Membre

*Article 30*: KOUADIO Henri Joël N’Dri, Membre

*Article 31* : BLESSY Chrysostome est nommé Secrétaire Général *Article 32* :ATTOUBE Koko est nommée Secrétaire Général Adjoint *Article 33* : La présente décision prend effet à compter de la date de sa signature et annule toutes décisions antérieures.

Fait à Abidjan, le 8 MAI 2021

Henri Konan BÉDIÉ Président du PDCI-RDA

Ancien Président de la République de Côte d’Ivoire