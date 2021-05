40 ans après, Alpha Blondy parle de Bob Marley

Bob Marley, de son vrai nom Robert Nesta Marley, est décédé le 11 mai 1981. Le pape du reggae a succombé à un cancer généralisé. Quarante après la disparition de Mister Tuff Gong, l'un de ses dignes successeurs, Alpha Blondy, lui rend un vibrant hommage.

Bob Marley, le roi du reggae

Le monde du reggae célèbre la mémoire de Bob Marley. Le prophète de la musique née à Kingston a quitté la terre des vivants le 11 mai 1981 alors que sa carrière connaissait une montée fulgurante. Robert Nesta Marley a vu le jour le 6 février 1945 à Nine Miles en Jamaïque, d'une mère jamaïcaine et d'un père britannique qu'il a très peu connu. Devant l'absence de son père Norval Sinclair Marley, sa mère Cedella Malcom tente de lui donner une bonne éducation. Le jeune Robert déserte très tôt le chemin de l'école. Il fait la rencontre de Bunny Wailer et Winston Hubert McIntosh, plus connu sous le nom de Peter Tosh. À 16 ans, Bob Marley enregistre sa première chanson Judge Not.

Après plus d'une décennie en tant que porte-flambeau du reggae, Bob Marley quitte brutalement la scène à seulement 36 ans. Un cancer généralisé met fin précocement à la brillante carrière du prophète du reggae. Auteur d'une pléiade de chansons, Robert Nesta Marley est sans contexte le chanteur qui a donné au reggae ses lettres de noblesse.

Alpha Blondy rend hommage au King

Alpha Blondy représente aujourd'hui un digne héritier de Bob Marley. A l'occasion du 40e anniversaire de la mort du père de Ziggy Marley, la star du reggae africain rend un hommage à son idole. "Tu as vécu 36 ans. Tu es parti il y a 40 ans. Nous fêtons tes 75 ans et ta musique intemporelle n’a pas pris une ride... bien au contraire !", a écrit Koné Seydou sur sa page Facebook. Selon Jagger, la musique de Bob Marley continue de séduire chaque jour de nouvelles âmes et son message universel fera toujours écho.

"J’en veux pour exemple le titre « War », le plus souvent couplé avec « No more trouble », qui est devenu un hymne antiraciste, une ode à la paix et le titre symbole des combats contre toutes les oppressions.

Ton séjour sur terre n’a pas été vain et nous a tous rallié sous la bannière du “One love, one heart, one destiny” rastafari", a ajouté Alpha Blondy. Pour Alpha Blondy, le King du reggae est une véritable icône.