Reggae : Après Tonton David, le "daddy" U Roy quitte la scène

Le célèbre chanteur de reggae jamaïcain U Roy est décédé le mercredi 17 février 2021. La disparition du chanteur à l'âge de 78 ans intervient au lendemain de la mort d'un autre acteur du style reggae de France, à savoir le Français Tonton David.

U Roy, pionnier du reggae, décédé à 79 ans

Freddie McGregor et Dennis Alcapone, de célèbres noms de la musique reggae, ont porté la nouvelle aux férus du rythme musical cher à Robert Nesta Marley dit Bob Marley (décédé le 11 mai 1981). U Roy, également surnommé Daddy U Roy, a définitivement posé le micro à l'âge de 78 ans. L'auteur de la chanson mondialement connue Go Deh Natty Dread a poussé son dernier souffle le mercredi 17 février 2021. "Des nouvelles vraiment tristes venant de la Jamaïque. Même si nous savions que le Maître n'allait pas bien pendant un certain temps, il est encore difficile d'apprendre son décès. Cet homme a changé le cours de la musique jamaïcaine en réveillant la ville et en disant aux gens qu'un nouveau son arrive. Un nouveau genre de musique est né. La musique de Hugh Roy se répand comme un feu sauvage", a écrit Dennis Alcapone sur sa page Facebook.

U Roy, de son vrai nom Ewart Beckford, a vu le jour le 21 septembre 1942 à Jones Town, une localité de Kingstone, la capitale de la Jamaïque. Champion du sound-system, il est le précurseur du genre musical deejay. Dès l'âge de 19 ans, le jeune Ewart officie en tant que DJ de sound-systems. En compagnie de King Tubby, U Roy gagne le coeur des Jamaïcains. Il enregistre sa première chanson, Dynamic Fashion Way, en 1969. Plus tard, il collabore avec Lee Scratch Perry, Lloyd Daley, Danny Lee et Peter Tosh.

U Roy tape dans l'oeil du chanteur jamaïcain John Holt qui est séduit par sa technique d'animation et de chant. Entre temps, le jeune artiste reggae parvient à placer ses chansons Wake the Town et Wear You to the ball dans les charts jamaïcains. Elles y demeurent pendant trois mois. U Roy, considéré comme le père du hip hop, a marqué son temps en contribuant à la promotion de ce rythme musical né dans les Caraïbes.

U Roy, Tonton David : deux vies, un destin commun

Décédé d'un arrêt cardiaque, l'homme a contribué à inscrire le reggae au patrimoine culturel immatériel. Dotée d'une foi plongée dans le rastafarisme, l'ex-star de la chanson jamaïcaine a fait danser le public africain. U Roy a aussi influencé les faiseurs de raggae africain. On se souvient de son titre avec le reggaeman ivoirien Tiken Jah Fakoly. Il rend son souffle au créateur juste après la disparition de Tonton David.

Tonton David, reggaeman français, est brutalement décédé le mardi 16 février 2021à 53 ans d'un AVC. Le monde du reggae a été secoué par la triste nouvelle. David Grammont, figure de proue du reggae en France a sorti don dernier album il y a 12 ans. La famille du défunt vient de lancer une cagnotte pour ses obsèques. "Notre père avait arrêté sa carrière à 40 ans - il est décédé à 53 ans des suites d'un AVC - et pour qu'il ait des funérailles dignes de ce nom et pour sortir le disque sur lequel il travaillait, nous avons lancé une cagnotte Leetchi", a expliqué Samuel Grammont, l'un des fils de Tonton David. Ces deux chanteurs laissent leurs fans orphelins.