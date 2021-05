Cameroun : La gendarmerie démantèle un réseau de voleurs de motos

La gendarmerie nationale du Cameroun vient d'appréhender des membres d'un gang spécialisés dans le vol de motos. Quatre individus qui semaient la terreur dans le village de Bamendou sont tombés dans les filets des éléments de la compagnie de Dschang.

Cameroun : Des voleurs de motos aux arrêts

Les éléments de la compagnie de gendarmerie de Dschang, dans l'ouest du Cameroun, en pays Bamiléké, ont lancé une opération musclée dans le village de Bamendou, le 27 avril 2021. Au cours de leur intervention, les gendarmes ont mis aux arrêts quatre individus âgés de 23 à 29 ans, présumés membres d'un gang spécialisé dans le vol de motos, précise un communiqué de la gendarmerie nationale.

Notre source fait remarquer que ces quatre personnes interpellées ont longtemps terrorisé les populations de la ville de Dschang et des environs. Il a été trouvé en leur possession un pistolet de fabrication artisanale garni de deux cartouches, deux poignards, une machette, six motos et une plaquette de tramol.

Cependant, avant de descendre dans le fief de ces voleurs de motos, les gendarmes venus de la compagnie de Dschang ont mené une opération coup de poing dans le quartier dénommé Ngui et au marché B. Le bilan de l'action menée par la gendarmerie nationale du Cameroun nous indique que deux présumés dealers et deux présumés revendeurs de stupéfiants ont été appréhendés.

Les agents de la maréchaussée ont également découvert deux faux billets de 10 000 francs CFA, quatre petits colis de petite taille, dix comprimés de tramol, 41 comprimés de viagra, sept colis de cailloux, mais également onze téléphones portables, du chanvre indien, deux bouteilles de gaz et un ordinateur. La gendarmerie camerounaise précise que tous ces présumés malfrats ont été mis aux arrêts à la compagnie de gendarmerie de Dschang où une enquête a été ouverte.