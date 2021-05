Tenor - Eunice Zunon: Love ou buzz? Ce qui se passe entre les deux

Existe-t-il réellement une relation amoureuse entre la comédienne ivoirienne Eunice Zunon et le rappeur camerounais Tenor? C'est en tout cas la grosse question que se posent actuellement de nombreux observateurs.

Que se passe-t-il réellement entre Tenor et Eunice Zunon?

La proximité entre la web humoriste ivoirienne Eunice Zunon et feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat, avait amené de nombreux internautes à croire à une relation amoureuse entre ces deux personnalités.

Invitée sur le plateau de l’émission Peopl’Emik diffusée sur la troisième chaîne de télévision nationale (La 3), Eunice Zunon a fait de grosses révélations sur ses rapports avec le défunt roi du Couper-décaler.

‘’Lui et moi, on pouvait être ensemble. J’ai aimé Arafat d’un amour très amoureux mais je ne peux pas être avec un homme qui est déjà avec quelqu’un. Je l'aimais à cause de son style bad boy’’, a-t-elle confié.

A la mort du big boss de la Yorogang, son sosie parfait que les Ivoiriens découvrent, n’est autre que Tenor. Le style Bad boy du jeune rappeur camerounais semble plaire à Eunice Zunon qui se rapproche de plus en plus de ce dernier. Ce qui suscite bien évidemment des interrogations sur la toile.

Ce qui était considéré comme un buzz il y a quelques mois, semble devenir une réalité au vu des événements qui se sont produits ces derniers temps entre Eunice Zunon et Tenor.

Après son récent voyage à Dubaï en Avril dernier, Eunice Zunon, avant de rentrer en Côte d'Ivoire, a fait une escale au Cameroun où elle a chaleureusement été accueillie par Ténor.

Quelques semaines après, c'est au tour du jeune rappeur camerounais d'arriver à Abidjan pour un spectacle prévu le samedi 15 mai. Et c'est Eunice Zunon qui est allée le chercher à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.

Nos deux célébrités de sont ensuite rendues à l'hôtel où doit séjourner Tenor. Des vidéos de ces instants ont même été publiées sur la toile, suscitant la réaction de plusieurs internautes qui soupçonnent une relation amoureuse entre le rappeur camerounais et la comédienne ivoirienne.