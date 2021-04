Le bel hommage du rappeur Youssoupha à feu Dj Arafat sur Life TV

Invité, vendredi, sur les antennes de Life Tv, le rappeur français Youssoupha a rendu un vibrant hommage à feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat. Comme quoi, l'étoile filante du Couper-Décaler reste encore dans la memoire collective.

L'impro de Youssoupha qui se transforme en hommage à Dj Arafat

Youssoupha est un rappeur et parolier français d'origine africaine. Son père est le musicien zaïrois Tabu Ley Rochereau. Sa mère est d'origine sénégalaise. Né le 29 août 1979 à Kinshasa, au Zaïre (Congo-Kinshasa), il arrive en France à l'âge de 12 ans. Sa carrière musicale a véritablement démarré en 2007.

En effet, après avoir fait les premières parties de plusieurs rappeurs américains renommés — comme 50 Cent, Snoop Dogg, Busta Rhymes, Nas, Method Man, Lil Wayne, Eminem, DMX et Redman, Youssoupha sort son premier album solo, en mars 2007, intitulé ''À chaque frère''. L'album été vendu à plus de 50 000 exemplaires. Cette même année, il devient disque d'or. S'en suis alors un véritable succès, au point où l'artiste a été distingué à de nombreuses reprises à travers le monde.

Youssoupha est également très attaché à la Côte d'Ivoire. Il avait même élu domicile à Abidjan avec son épouse. Dans une interview récemment accordée au média en ligne, français Brut, il avait expliqué une anecdote qui le liait à la nation ivoirienne. “Mais, c’est quand même une ironie du sort incroyable. Ici le code téléphonique c’est 225, mon épouse elle sentait qu’on allait peut-être venir vivre ici. Quand je l’ai rencontrée, j’étais dans une chambre, on partageait une chambre étudiante minuscule elle et moi, c’était notre premier endroit dans lequel on a vécu, et c’était la chambre 225 déjà… Et ouais, ce sont des petits signes du destin…”, a-t-il indiqué.

Invité ce vendredi sur les antennes de Life Tv, la charmante animatrice Konnie Touré a demandé à Youssoupha de poser un petit rap sur le titre Djessimidjeka de feu DJ Arafat. Chose qu'il a parfaitement réussie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette petite improvisation s'est transformée en un véritable hommage au Daishikan. La vidéo du freestyle de Youssoupha s'est très rapidement repandue sur la toile, suscitant de nombreuses réactions.

Ali le code, l'un des fidèles compagnons du Beerus Sama, a également posté la vidéo sur sa page Facebook, en y laissant la légende suivante : '' Être chinois ce n’est pas que dans la bouche. Mais par nos faits et gestes. Un artiste ne meurt jamais. Merci Konnie Touré. Youssoupha, c’est sa même. ''