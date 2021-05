Humour sur le web: Ariane Céleste au coeur d'une vive polémique

La jeune comédienne ivoirienne Ariane Céleste est au cœur d’une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Ce qu’il s’est passé.

Ariane Céleste crache ses vérités à ses détracteurs

La jeune comédienne Ariane Céleste est l’une des grosses révélations de la web comédie des 12 derniers mois. Révélé au grand public grâce assez comiques sur la toile, la jeune comédienne voit le nombre des followers d’accroitre de jour à jour. La jeune fille fait déjà l’objet de plusieurs sollicitations pour la promotion de certaines marques via ses différents canaux de communication que sont Facebook et Instagram.

A l’instar de toutes les célébrités et autres personnages publiques, la jeune et belle Ariane Céleste n’échappe pas aux virulentes critiques des internautes. Ces derniers jours, son talent a été remis en cause par certains observateurs. Face aux virulentes critiques et railleries à son encontre, Ariane Céleste est montée au créneau pour dire sa part de vérité. ‘’En venant sur les réseaux sociaux, je savais que je devrais me mettre à l’idée que tout le monde n’allait pas m’aimer... et jusqu’à présent je le sais ... L’être humain est ainsi ... L’être humain peut ne pas aimer une personne juste en voyant son physique ... En ne la connaissant même pas ... mais s’il vous plaît, laissez ceux qui nous aiment nous aimer... on ne vous oblige pas à nous aimer mais ne créez pas une communauté pour nous détester... Si vous voulez nous détester, vous êtes libres mais faites ça seul ... Nous essayons de réaliser nos rêves, essayez de réaliser le vôtre mais n’essayez pas de détruire le rêve d’une personne. On ne peut pas faire rire à tout le monde ... Je n’ai pas suivi de formation pour venir faire rire le monde entier... Si j’arrive à faire rire certains, laissez-les rire‘’, a-t-elle riposté dans un message posté sur sa page Facebook.

La jeune Ariane Céleste a également reçu le soutien du Général Makosso Camille. ‘’ Fichez la paix à cette gamine qui partage sa joie de vivre, sinon vous aurez affaire à moi, bande de sorciers. Ma fille, mes filles t’aiment car tu as le don de nous donner de la bonne humeur. Les gens méchants veulent juste t’amener à changer ton cœur. Ignore les maudits et avance‘’, a posté le roi de la marmaille.