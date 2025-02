Le président Bassirou Diomaye Faye a inauguré un musée dédié au Prophète Mouhammad (PSL) à Dakar. Cet édifice, situé entre le Grand Théâtre et le Musée des Civilisations Noires, renforce l’attachement du Sénégal à l’héritage spirituel de l’Islam. L’inauguration a eu lieu à la veille du Ramadan, un mois sacré pour les musulmans.

Musée dédié au prophète Mohamed : un lieu de savoir et de spiritualité à dakar

Le musée, unique en Afrique de l’Ouest, offre une immersion dans la vie du Prophète. Les visiteurs découvrent des expositions interactives, des manuscrits rares et des artefacts historiques. Le président Faye a exprimé sa gratitude envers l’Arabie Saoudite pour son soutien. Il souhaite que ce musée à Dakar soit une source d’inspiration et un pont entre les cultures. Le musée promeut les valeurs de miséricorde, de justice et de paix de l’Islam.

« Que ce musée soit une source d’inspiration pour tous, un pont vers une meilleure compréhension entre les cultures et un vecteur de paix et de fraternité », a déclaré le président Faye.

Un symbole de dialogue interreligieux

L’inauguration du musée intervient à la veille du Ramadan. Cette période de dévotion et de réflexion pour les musulmans prend une dimension particulière avec ce nouvel édifice. Le président Faye espère que le musée renforcera les liens entre les cultures et favorisera la coexistence pacifique. La création de ce musée souligne l’engagement du Sénégal à préserver le patrimoine islamique. Il encourage le dialogue interreligieux et interculturel.

« Ce musée est destiné à être une source d’inspiration pour tous, un pont vers une meilleure compréhension entre les cultures et un vecteur de paix et de fraternité », a souligné le président Faye.

Le musée à Dakar est ouvert au public. Il accueille des visiteurs du monde entier désireux d’en apprendre davantage sur la vie du Prophète Mouhammad (PSL) et la civilisation islamique.