Le 15 février dernier, le Président Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience à l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote, PDG du Groupe Dangote, ainsi qu’au Dr Okey Oramah, Président de la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank). Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant à dynamiser l’économie sénégalaise, a permis d’explorer plusieurs axes de coopération stratégique.

Énergie, industrie, financements : le Sénégal discute partenariat avec Aliko Dangote et Afreximbank

Les discussions entre le chef de l’Etat et ses hôtes ont porté sur les opportunités de financement et d’investissement dans des secteurs clés, notamment l’énergie, la production d’engrais et l’industrie manufacturière. Ces domaines, considérés comme stratégiques pour le développement du Sénégal, constituent des leviers essentiels pour renforcer la compétitivité du pays et favoriser une croissance durable.

L’un des principaux objectifs de cette rencontre était d’identifier des solutions de financement adaptées pour accompagner la Stratégie nationale de développement 2024-2029, qui vise à stimuler l’industrialisation et améliorer la sécurité énergétique du pays. La participation de la Banque Afreximbank, acteur majeur du financement du commerce en Afrique, laisse entrevoir des perspectives prometteuses pour mobiliser des ressources en faveur de projets à fort impact.

Cet échange montre la volonté du Sénégal de favoriser un climat des affaires attractif et de multiplier les partenariats stratégiques avec le secteur privé africain. Cela renforce l’idée d’une coopération étroite entre les gouvernements et les investisseurs pour accélérer la transformation économique des pays africains.

Il faut rappeler qu’il y a quelques mois, Aliko Dangote a exprimé sa volonté d’importer du pétrole brut du Sénégal dans le cadre du fonctionnement de son usine de raffinage. Il avait également ciblé l’Angola et la Libye.