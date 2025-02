Abidjan, capitale ivoirienne, se prépare à un événement de grande envergure. Le 24 février 2025, le prestigieux Prix Félix Houphouët-Boigny-UNESCO pour la Recherche de la Paix sera remis au Sofitel Hôtel Ivoire. Cette cérémonie honorera des personnalités et des organisations qui se sont distinguées dans la promotion de la paix à travers le monde.

Abidjan: un hommage à António da Costa, artisan de la paix

Pour cette édition 2025, le jury, présidé par le Dr. Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix 2018, a choisi de récompenser António Luís Santos da Costa à Abidjan. Actuel Président du Conseil européen et ancien Premier ministre du Portugal, il est reconnu pour son engagement en faveur du multilatéralisme, du dialogue et du développement durable. Son action s’inscrit en parfaite adéquation avec les principes de l’UNESCO et de la Charte des Nations Unies.

En parallèle, un Prix spécial sera attribué à la Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriana AZÚCAR, présidée par Sonia Viveros. Cette organisation se bat pour les droits des Afro-descendants en Amérique latine et milite pour une société plus inclusive et équitable.

Une cérémonie riche en émotions et en enseignements

La cérémonie à Abidjan réunira des acteurs majeurs de la paix et du dialogue international. Au programme : des interventions institutionnelles sur les défis contemporains liés à la paix, des performances artistiques célébrant le rôle de la culture dans le rapprochement des peuples, et une masterclass de Thomas Pesquet, astronaute et ambassadeur de la FAO, à destination des jeunes Ivoiriens.

Créé en 1989, le Prix Félix Houphouët-Boigny-UNESCO pour la Recherche de la Paix honore chaque année des personnalités et des organisations qui se sont investies dans la construction d’un monde fondé sur la tolérance, la coopération et le respect mutuel. À travers cette édition 2025, l’UNESCO et ses partenaires réaffirment leur engagement à célébrer les initiatives exemplaires en faveur de la paix et du dialogue entre les nations.

Cette cérémonie s’annonce comme un moment fort, un symbole d’espoir et de fraternité entre les peuples. Elle rappellera l’importance de l’engagement de chacun dans la construction d’un monde plus juste et pacifique.