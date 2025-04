Le concert “Solidarité Congo” aur finalement lieu. Il a officiellement été reprogrammé au mardi 22 avril 2025, toujours à l’Accor Arena de Paris.

Après les tensions politiques, le concert “Solidarité Congo” maintenu à Paris

Iinitialement prévu le 7 avril, le concert avait été suspendu à la suite d’une décision du préfet de police de Paris, invoquant des préoccupations sécuritaires. Ce rendez-vous majeur est placé sous le signe de la solidarité, en soutien aux enfants victimes du conflit dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC).

Sur scène, une constellation d’artistes internationaux répondra présent : Gims, Dadju, Fally Ipupa, Youssoupha, Angélique Kidjo, Gazo, Soolking, Guy2Bezbar, Theodora, et bien d’autres. Ensemble, ils uniront leurs voix pour dénoncer les violences armées qui endeuillent l’Est congolais et porter un message fort de paix et d’unité.

Le report est intervenu dans un climat tendu. La maire de Paris, Anne Hidalgo, avait demandé l’interdiction pure et simple du concert, craignant des débordements. Une position partagée par la préfecture de police, qui avait recommandé son ajournement. De son côté, Kinshasa a dénoncé des “manigances” attribuées à Kigali, visant à freiner une mobilisation pacifique et humanitaire.

Malgré les pressions politiques, les organisateurs maintiennent leur cap : « Ce concert a pour unique vocation de sensibiliser l’opinion publique internationale au drame humanitaire en RDC, en particulier à la situation des enfants, premières victimes des conflits armés. »

Les fonds récoltés seront intégralement reversés à des associations humanitaires actives dans les zones touchées. La billetterie reste ouverte, et les billets achetés pour le 7 avril restent valables pour la nouvelle date. Les organisateurs appellent le public à renforcer sa mobilisation pour le 22 avril.

Ce concert s’inscrit dans un élan international de soutien à la RDC, confrontée à l’une des crises humanitaires les plus complexes de ces dernières années.