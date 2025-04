Les ministres des Affaires étrangères des trois pays de l’AES (Mali, Niger, Burkina Faso) seront ce jeudi 3 avril 2025 à Moscou. Ils rencontreront leur homologue russe, Sergueï Lavrov. Cette visite diplomatique s’inscrit dans le cadre du premier volet des consultations Russie-AES.

AES et la Russie scellent leur lien diplomatique

L’AES (Alliance des États du Sahel) scellera son lien diplomatique avec la Russie à travers une visite de deux jours qui débute ce jeudi 3 avril 2025. Cette visite aura lieu entre les ministres des Affaires étrangères des trois pays du Sahel, dont Abdoulaye Diop, Karamoko Jean-Marie Traoré et Bakary Yaou Sangaré, et leur homologue Sergueï Lavrov à Moscou. Ainsi, sur l’invitation de Sergueï Lavrov, la visite des chefs de la diplomatie du Sahel s’inscrit dans le cadre du premier volet des consultations de ses Etats

En effet, cette tournée diplomatique aura un impact positif sur la politique de développement des États du Sahel. En outre, plusieurs projets de développement politique, économique et social pourront émerger de cette tournée de grande envergure. Un apport stratégique et financier de la part de la Russie propulsera les plans de développement des Etats. Plus de détails sur la rencontre très prochainement.