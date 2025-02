Un violent affrontement a éclaté entre chasseurs maliens et ivoiriens sur un site minier situé à Tengréla, une zone frontalière entre la Côte d’Ivoire et le Mali. Communément appelés « dozos », les chasseurs impliqués dans ces tensions provenaient de Tchongui et Gofien pour les Maliens, et de Doubasso pour les Ivoiriens.

Côte d’Ivoire – Mali : Un conflit foncier dégénère en affrontements entre chasseurs

Selon les témoignages recueillis par l’Agence Ivoirienne de Presse, les chasseurs maliens ont incendié des habitations de fortune après avoir fait irruption à la frontière. La même source rapporte que le campement des chasseurs ivoiriens a également été réduit en cendres.

À l’origine de cette brouille, des sources évoquent un conflit foncier opposant le chef de terre de Doubasso, Coulibaly Tiécoura, aux habitants maliens. En effet, ce dernier revendique la propriété de parcelles situées dans le village malien de Gofien, à quelques kilomètres du village ivoirien de Doubasso. Il aurait même autorisé des orpailleurs clandestins à exploiter ces terres contestées.

D’autres sources indiquent que dans le cadre de ce différend, des « dozos » ivoiriens auraient saisi des tracteurs appartenant à des Maliens. Cet acte aurait été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, entraînant l’affrontement du jeudi 6 février dernier.