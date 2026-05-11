Africa Forward Summit – CMA CGM annonce un investissement de 700 millions d’euros au Kenya et renforce ses ambitions africaines

En marge de l’Africa Forward Summit organisé à Nairobi, Rodolphe Saadé a signé un accord de partenariat stratégique avec le gouvernement kényan afin de renforcer la coopération autour des infrastructures de transport, de logistique et des capacités portuaires du pays. La signature s’est tenue en présence d’ Emmanuel Macron et de William Ruto.

Africa Forward Summit – CMA CGM va investir 700 millions d’euros

À cette occasion, Emmanuel Macron a annoncé un investissement de 700 millions d’euros porté par le groupe CMA CGM au Kenya. L’accord prévoit notamment le développement d’un terminal portuaire stratégique à Mombasa capable d’accueillir des porte-conteneurs de nouvelle génération, afin d’accompagner la croissance des échanges commerciaux en Afrique de l’Est et centrale.

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À travers ce partenariat, le groupe confirme son ambition de faire du Kenya une porte d’entrée logistique majeure pour la région. L’objectif est de renforcer les capacités du corridor est-africain, d’améliorer la fluidité des chaînes d’approvisionnement et de soutenir les besoins croissants en logistique intérieure et en gestion du fret.

Cette signature intervient quelques semaines après l’inauguration, le 23 avril dernier à Abidjan, du bureau régional Afrique du groupe CMA CGM, illustrant l’accélération de sa stratégie d’expansion sur le continent.

Présent au Kenya depuis 2005, le groupe joue déjà un rôle clé dans l’écosystème logistique régional en reliant les ports de Mombasa et de Lamu aux grandes routes commerciales internationales, tout en soutenant les corridors desservant l’Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo.

Une stratégie africaine axée sur les ports, les corridors et la décarbonation

Présent sur le continent africain depuis plus de cinquante ans, CMA CGM poursuit une stratégie d’investissement de long terme fondée sur le développement des infrastructures portuaires, l’intégration logistique régionale et la décarbonation des chaînes de transport.

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Le groupe participe aujourd’hui à plusieurs infrastructures majeures sur le continent, notamment à Kribi, Lekki, Pointe-Noire, Nador West Med, Alexandrie et Sokhna.

Au-delà des ports, le groupe développe également des corridors multimodaux via sa filiale CEVA Logistics afin de connecter plus efficacement les ports africains aux marchés intérieurs grâce à des solutions combinant transport maritime, ferroviaire et routier.

La question environnementale occupe également une place croissante dans cette stratégie. Au Nigeria, le groupe travaille notamment sur un projet de barges fluviales 100 % électriques autour du port de Lekki afin de réduire les émissions liées au transport de marchandises et d’accompagner la transition vers des solutions logistiques bas carbone.

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Dans un contexte où la compétition mondiale autour des infrastructures stratégiques africaines s’intensifie, la signature de Nairobi confirme le rôle central des ports, corridors et hubs logistiques dans les nouvelles dynamiques économiques du continent.