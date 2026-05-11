Africa Forward – Patrimoine africain : Nairobi devient le centre d’un débat

L’Université de Nairobi accueillait ce 11 mai 2026 la restitution des biens historiques et culturels africains en marge de l’Africa Forward. Intitulé « African Voices: the return of cultural property and the promotion of heritage », l’événement a rassemblé plusieurs personnalités fortes du monde de la culture africaine et européen. Les échanges tournaient autour d’une question centrale : à quoi sert réellement la restitution aujourd’hui ?

Africa Forward : Une reconquête culturelle pour les pays africains

Depuis le discours du Président Emmanuel Macron de 2017 à Ouagadougou, la question de la restitution des œuvres africaines conservées en Europe a évolué. Certaines restitutions, notamment le Bénin, le Sénégal et la Côte d’Ivoire en début d’année 2026, ont déjà eu lieu. Mais le débat ne porte plus sur le seul retour physique des objets.

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De nombreux intellectuels africains estiment qu’une restitution ne signifie pas rapatrier des œuvres dans des vitrines des pays d’origine. Ils veulent que l’on redonne aux sociétés africaines la possibilité de se réapproprier leur histoire à travers les objects, mais aussi de reconstruire leur mémoire et leur récit collectif.

Souleymane Bachir Diagne, le philosophe sénégalais, lors de la conférence principale, a mis en avant cette réflexion. Selon lui, la restitution devient ici un outil de reconstruction symbolique. C’est également un levier de création contemporaine. Les musées africains changent avec de nouveaux espaces et les pratiques patrimoniales évolutifs à mettre en avant pour les prochaines générations.

Des responsables culturels arrivés du Togo, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Cameroun mais aussi de la France ont échangé sur cette pensée nouvelle concernant le patrimoine africain.

Africa Forward : Réinventer les musées africains

L’un des enjeux majeurs abordés à Nairobi porte sur la transformation des institutions culturelles africaines. Comment exposer autrement ? Comment raconter différemment l’histoire africaine ? Comment faire du musée un lieu vivant plutôt qu’un simple espace de mémoire figée ?

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Marie-Cécile Zinsou, Emmanuel Kasarhérou et aussi N’Goné Fall ont porté cette réflexion sur les nouvelles pratiques muséales et la manière dont l’Afrique peut inventer ses propres modèles culturels.

Ce débat est aussi politique. Il a touché à la souveraineté, à l’éducation, à la transmission et à la capacité du continent à produire lui-même ses références culturelles sans forcement dépendre d’un regard extérieur.