Bénin : l’opposition se réorganise après la présidentielle

Au Bénin, la classe politique se réorganise après l’élection présidentielle remportée par le candidat de la mouvance. Cette réorganisation intervient dans un contexte de « trêve politique » qui limite les campagnes électorales précoces. Les deux principaux partis d’opposition se repositionnent dans le cadre de l’animation de la vie politique.

Bénin : la FCBE rejoint la mouvance, les Démocrates restent dans l’opposition

Les Forces Cauri pour un Bénin émergent ont décidé de rejoindre la mouvance présidentielle en soutien au président élu Romuald Wadagni. Quant au parti « Les Démocrates« , il maintient sa position de parti d’opposition, mais visiblement moins radicale. Considérée comme une opposition modérée et accusée de faire-valoir pour le régime sortant, les Forces Cauris pour un Bénin émergent tournent la page de l’opposition. Le parti a décidé de « soutenir et d’accompagner » le projet porté par le nouveau président élu. Paul Hounkpè, candidat des FCBE, est arrivé deuxième à l’issue de l’élection présidentielle. Il était d’ailleurs le seul challenger de Romuald Wadagni.

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Ce retournement de veste de la FCBE n’est pas une surprise. Pour certains observateurs, ce n’est que la confirmation d’une posture subtilement assumée depuis quelques années. Il est important de rappeler que pour le compte des élections législatives et communales de janvier 2026, la FCBE a signé des accords avec les partis de la mouvance, principalement avec l’Union progressiste le Renouveau (UP-R) et le Bloc républicain (BR).

Le parti Les Démocrates réaffirme son appartenance à l’opposition

À l’occasion d’un Conseil national extraordinaire tenu le 9 mai 2026 sous la présidence de son président Nourénou Atchadé, le parti Les Démocrates (LD) a réaffirmé son appartenance à l’opposition politique. Le parti fondé par l’ancien président Boni Yayi entend « exercer une opposition républicaine, constructive et vigilante au service de l’intérêt général du peuple béninois ». Son secrétaire administratif, Kamar Ouassangari, définit cette posture par la « surveillance des pas et gestes du nouveau président » et par une volonté « d’accompagner toute action de développement ». Le parti LD n’hésitera pas à « dénoncer tout ce qui va remettre en cause les principes démocratiques, l’idéal commun ».

Le parti Les Démocrates soutiendra toute initiative favorable au progrès économique, social et institutionnel du Bénin, tout en combattant toute décision contraire aux libertés publiques et à la bonne gouvernance. Conseil national.

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La nouvelle posture des Démocrates tranche avec une position radicale entretenue sous la gouvernance du président Patrice Talon. Dans un entretien avec la presse en novembre 2025, Patrice Talon a déploré le refus catégorique de l’opposition dirigée à l’époque par Boni Yayi de saisir sa main tendue pour la gouvernance politique et technique du pays. Aujourd’hui, le parti Les Démocrates se montre favorable à cette option avec le nouveau président élu. Le premier mandat de Romuald Wadagni s’annonce dans un contexte politique apaisé.