Cassava Technologies, la holding du milliardaire zimbabwéen Strive Masiyiwa, a annoncé un projet ambitieux : la construction de la première usine d’intelligence artificielle (IA) en Afrique. Ce projet, réalisé en collaboration avec le géant technologique américain Nvidia, promet de transformer le paysage technologique du continent. L’usine, un centre de données puissant et sécurisé, s’installera en Afrique du Sud et offrira des ressources de supercalculateurs et des logiciels pour créer des modèles d’IA adaptés aux défis locaux.

Un écosystème d’innovation unique

L’usine d’IA, un projet novateur, vise à doter l’Afrique d’une infrastructure numérique de pointe. Elle permettra aux entreprises et aux chercheurs d’accéder à la puissance de calcul nécessaire pour développer des solutions d’IA. Le projet s’appuie sur le réseau panafricain de fibre optique de Cassava Technologies et sur des centres de données durables. L’IA, proposée en tant que service (AIaaS), favorisera l’innovation et la productivité sur le continent.

« L’usine d’IA permettra aux entreprises et aux chercheurs d’accéder à la puissance de calcul de l’IA nécessaire pour évoluer, accroître la productivité et stimuler l’innovation », a déclaré l’entreprise technologique africaine. Les supercalculateurs, alimentés par les GPU Nvidia, offriront des capacités d’entraînement, de réglage et d’inférence avancées. Les entreprises et les gouvernements africains pourront ainsi développer des solutions locales, adaptées aux défis spécifiques du continent. L’environnement sécurisé et conforme aux réglementations mondiales et locales facilitera le développement, l’entraînement et le déploiement de l’IA.

Déploiement et expansion de l’infrastructure

Cassava Technologies prévoit de déployer le calcul accéléré et les logiciels d’IA de Nvidia dans ses centres de données en Afrique du Sud d’ici juin 2025. L’expansion de l’infrastructure se poursuivra dans d’autres pays africains, notamment en Égypte, au Kenya, au Maroc et au Nigeria. Strive Masiyiwa souligne l’importance de cette initiative pour l’Afrique : « Construire une infrastructure numérique pour l’économie de l’IA est une priorité pour que l’Afrique puisse pleinement tirer parti de la quatrième révolution industrielle ».

« Notre usine d’IA fournit l’infrastructure nécessaire au déploiement de cette innovation, permettant aux entreprises, start-up et chercheurs africains d’accéder à une infrastructure d’IA de pointe pour transformer leurs idées audacieuses en avancées concrètes. Désormais, ils n’ont plus besoin de chercher ailleurs qu’en Afrique », a-t-il ajouté. Jaap Zuiderveld, vice-président de Nvidia pour la zone EMEA, partage cet enthousiasme : « L’IA aide les innovateurs à relever nos plus grands défis dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de l’énergie, des services financiers et de nombreux autres secteurs, créant ainsi des opportunités en Afrique ».

« En tant que partenaire cloud de Nvidia, Cassava fournit une infrastructure et des logiciels essentiels pour aider les entreprises et organisations pionnières à accélérer le développement de l’IA et à favoriser l’innovation sur tout le continent », a-t-il conclu.