Les prix du carburant ont connu une baisse en Afrique, principalement dans dix pays africains, selon les données de GlobalPetrolPrice. Des baisses significatives en mars qui contribueront à la croissance économique et sociale. Ceci est dû à l’importance du carburant (essence) dans le secteur industriel et le secteur des transports.

Afrique : baisse du prix du carburant, un avantage économique dans deux secteurs

En Afrique, le carburant a une valeur exceptionnelle, et la baisse de son prix contribue au bien-être financier des populations dans les pays où le revenu mensuel est faible. En effet, un grand nombre de personnes dépendent des transports en commun pour aller au travail et ailleurs. Ainsi, une baisse du prix de l’essence permettrait de maintenir des coûts de transport inférieurs, allégeant ainsi le fardeau financier des individus. Par ailleurs, le prix moyen mondial actuel de l’essence est de 1,26 USD le litre.

Top 10 des pays où le prix du carburant est en baisse

Libye – 0,031 $ (2e) Angola – 0,328 $ (4e) Égypte – 0,337 $ (5e) Algérie – 0,345 $ (7e) Nigeria – 0,540 $ (12e) Soudan – 0,700 $ (19e) Éthiopie – 0,786 $ (27e) Tunisie – 0,821 $ (28e) Libéria – 0,873 $ (33e) Gabon – 0,990 $ (43e)

Le carburant joue un rôle très important dans le développement économique du secteur industriel et du secteur des transports dans chaque pays du monde, et particulièrement en Afrique. Ainsi, avec son importance, une augmentation de son prix entraînerait une inflation économique dans ces secteurs. Cette inflation provoquerait une réduction de l’activité économique, liée à la mévente des produits industrialisés, au chômage des ouvriers et à une lourde charge pour les transports en commun.

En revanche, la baisse du prix du carburant représente un avantage économique pour tous les pays en général, et particulièrement pour les pays en développement en Afrique. Cette diminution des prix permettra aux populations à faible revenu d’améliorer leur pouvoir d’achat sur les produits de première nécessité issus des industries manufacturières et favorisera l’augmentation du nombre d’ouvriers, réduisant ainsi le chômage.

Dans le secteur des transports, les travailleurs, les étudiants et les entreprises pourront se déplacer plus facilement sans supporter des frais de voyage élevés. Cela pourrait également contribuer à atténuer les chocs économiques dans les régions où l’inflation est un problème persistant.