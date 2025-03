Les prix de l’essence à la pompe en Afrique de l’Ouest connaissent des variations importantes. Cette situation a un impact direct sur le quotidien des populations. Le Sénégal affiche les tarifs les plus élevés, tandis que le Niger propose les prix les plus bas.

Le classement des prix de l’essence en Afrique de l’ouest

Les données de la BCEAO révèlent un classement hétérogène. Chaque pays adopte une politique de tarification différente. D’après les chiffres officiels, voici le classement des prix de l’essence super par pays en Afrique de l’ouest (en francs CFA par litre).

Le Sénégal se positionne en tête de liste parmi les pays de l’Afrique de l’ouest . Le prix du litre d’essence atteint 990 FCFA. « Un coût qui s’explique par la fiscalité sur les hydrocarbures, les coûts d’importation et la politique de subvention du pays ». La Côte d’Ivoire et le Burkina Faso suivent avec des prix élevés, autour de 875 et 850 FCFA le litre. « Ces différences de prix ont un impact direct sur les populations et les économies locales ». Les coûts de transport augmentent et pèsent sur le prix des denrées alimentaires. Les biens de consommation subissent également une hausse de prix.

Le Niger se distingue par son prix largement inférieur. Le litre d’essence est à 499 FCFA. « Une différence qui s’explique par la production locale de pétrole et les subventions mises en place par l’État ». Le Bénin et le Togo maintiennent des prix modérés, autour de 680 FCFA le litre. « Les autorités parviennent à maintenir un équilibre entre l’impact budgétaire des subventions et le pouvoir d’achat des citoyens ». Certains pays ont réduit fortement leurs subventions l’année dernière.

Les disparités de prix entraînent des conséquences économiques et sociales. Le commerce informel de carburant se développe entre les pays frontaliers. « C’est déjà le cas entre le Bénin et le Nigeria, où la majorité de l’essence consommée provient de la contrebande qui a fini par être « presque formalisée » ». Le Niger et ses voisins sont particulièrement concernés. Le prix de l’essence est presque deux fois moins élevé au Niger. Cette situation crée des opportunités pour les contrebandiers.