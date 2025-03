L’accès à Internet et aux services numériques est souvent limité par le coût élevé des smartphones, surtout en Afrique du Sud. Pour changer cela, le gouvernement sud-africain a pris une décision importante. À partir du 1ᵉʳ avril, une taxe de 9 % sur les smartphones de moins de 2500 rands (environ 137 $) sera supprimée. Cette mesure vise à rendre ces appareils plus abordables et à favoriser l’inclusion numérique.

Rendre le numérique accessible en Afrique du Sud

Le ministre des Finances, Enoch Godongwana, a présenté cette mesure dans le budget 2025. L’objectif est clair : améliorer l’accès aux smartphones pour les personnes à faible revenu. Les autorités veulent ainsi soutenir l’inclusion numérique dans tout le pays. Cette initiative arrive à un moment clé, car l’Afrique du Sud se prépare à passer à la 4G et à la 5G, abandonnant progressivement la 2G et la 3G. Les smartphones deviendront donc indispensables pour accéder à Internet.

En 2023, l’Autorité indépendante des communications d’Afrique du Sud (ICASA) a compté environ 75 millions d’abonnements mobiles via smartphones. Cela représente 69 % des 108,7 millions d’abonnements enregistrés. Toutefois, il est important de noter que le nombre réel de Sud-Africains possédant un smartphone est probablement inférieur. Une même personne peut avoir plusieurs cartes SIM ou téléphones.

L’Association mondiale des opérateurs de téléphonie (GSMA) souligne que le prix des smartphones est un obstacle majeur à l’Internet mobile. « Ces dernières années, le prix de vente moyen de ces appareils a considérablement baissé en Afrique, avec un afflux d’appareils proposés à moins de 100 dollars, mais ce coût reste inabordable pour beaucoup de consommateurs de la région », indique l’organisation dans son rapport de 2023.

Au-delà du prix, les défis persistent

La suppression de la taxe est un pas dans la bonne direction, mais d’autres défis subsistent. Il faut s’assurer que les smartphones d’entrée de gamme soient compatibles avec les nouvelles technologies 4G et 5G. De plus, il est crucial d’améliorer les compétences numériques de la population. L’accès à un smartphone ne suffit pas, il faut savoir l’utiliser pleinement.

Le gouvernement sud-africain doit donc travailler sur plusieurs fronts. Il doit rendre les smartphones abordables, mais aussi former les citoyens à leur utilisation. L’inclusion numérique est un enjeu majeur pour le développement du pays.