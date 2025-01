Le logement est bien plus qu’un simple toit. Il est un moteur essentiel de l’économie et du bien-être. C’est ce qu’ont souligné les experts et décideurs réunis à Abidjan pour la Conférence sur l’Impact du logement sur les économies des pays d’Afrique Francophone. Cette rencontre, organisée par le Centre pour le financement du logement abordable (CAHF) en partenariat avec Onu-Habitat, a pour objectif de trouver des solutions pour promouvoir le secteur du logement dans la région.

Logement en Afrique: un levier économique puissant

Le Premier Ministre, Robert Beugré Mambé, a rappelé l’importance du logement pour l’économie. « Certains calculs ont montré que 1 franc CFA dépensé dans le bâtiment, notamment dans le logement, conduit à générer 4 francs CFA dans l’économie, c’est-à-dire qu’il se multiplie par 4 », a-t-il déclaré.

La construction de logements fait appel à de nombreux acteurs, créant ainsi des emplois et stimulant l’activité économique. Le logement est un investissement qui profite à l’ensemble de la société.

Au-delà de son impact économique, le logement est un facteur essentiel de bien-être. « Le logement est un accélérateur du bien-être de l’individu », a souligné le Premier Ministre. Un logement de qualité contribue à la santé physique et mentale des habitants. Il favorise l’épanouissement personnel et familial. Le logement est un droit fondamental. Il est essentiel de garantir l’accès à un logement décent pour tous.

Le gouvernement ivoirien a lancé un programme ambitieux de construction de logements sociaux et économiques. « À ce jour, ce programme a permis la réalisation d’environ 40 000 logements grâce à des efforts importants consentis par l’État, notamment sur le plan de la constitution des réserves foncières », a expliqué le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné.

D’autres initiatives, comme celles de l’UEMOA et de Onu-Habitat, montrent un engagement fort en faveur du logement en Afrique. Il est crucial de poursuivre ces efforts pour répondre aux besoins croissants de la population.

La conférence d’Abidjan est une étape importante dans la réflexion sur le logement en Afrique francophone. Elle a permis de réunir des experts et des décideurs pour échanger sur les défis et les opportunités du secteur. L’objectif est de mettre en place un modèle de financement adapté aux réalités locales, qui prenne en compte les contraintes climatiques et environnementales.

Le logement est un enjeu majeur pour l’avenir de l’Afrique. Il est essentiel d’investir dans ce secteur pour promouvoir le développement économique et social du continent.