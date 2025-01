Lors d’une prise de parole très récente, la jeune star du rap game ivoirien, Himra annonce sa domination musicale.

Drill Ivoire : Himra revendique son trône et défie ses détracteurs

En Côte d’Ivoire, c’est désormais lui. Le rappeur Himra, surnommé Chetté, séduit tous les fans du rap. Récemment, l’artiste a même fait une déclaration marquante dans une vidéo, affirmant son ascension fulgurante dans le paysage musical ivoirien. « Ils sont tous effrayés, peu importe le genre musical ou la catégorie. Il n’y a jamais eu autant de public à un concert dans l’histoire de la musique ivoirienne qu’au Parc des Expositions lors de mon spectacle. », a confié Himra relayé par la presse ivoirienne.

Selon Himra, un tel engouement n’avait plus été observé depuis les obsèques de feu DJ Arafat au stade Félix Houphouët-Boigny.

Un record inédit dans le rap ivoirien

Himra a par la suite, revendiqué une domination sans précédent : « Dix chansons dans le Top Apple, aucun artiste ivoirien ne l’a jamais fait, aucun artiste africain non plus. Je suis quelqu’un que vous devez prendre au sérieux, car je peux changer le cours de l’histoire. » L’artiste insiste sur l’énergie qu’il dégage et sur son impact auprès de toutes les générations : « Je suis écouté par tout le monde : les grandes personnes, les jeunes, et même les bébés. »

Le créateur de la Drill Ivoire

Himra se positionne comme un pionnier avec son propre style musical, la Drill Ivoire : « La manière dont j’ai façonné mon rap, nous ne sommes plus à l’époque de Youssoupha. Il faut une légende du rap pour la Côte d’Ivoire, un rappeur ivoirien qui est écouté aussi bien au djassa qu’au bureau. » Plus loin, il se compare aux figures emblématiques du pays : « Vous avez eu Alpha Blondy, Arafat… Maintenant, vous avez le BIG AKA FOR AKA KEH. »

Un règne qui s’annonce long

Confiant en son avenir, Himra assure que son ascension ne fait que commencer : « Moi, c’est le succès. J’ai traversé des moments difficiles, alors maintenant que ça commence, c’est la dictature. Ma carrière va durer très longtemps, mon règne va durer très longtemps, car il n’a pas été fondé du jour au lendemain. » Son discours puissant et ambitieux marque une nouvelle étape dans le paysage du rap ivoirien, où il entend bien s’imposer durablement.