En Afrique, l’intelligence artificielle transforme déjà l’industrie minière mondiale, de l’exploration à la production. En revanche, dans la région de l’Ouest, la transition reste timide, mais les premiers signes de changement sont bien visibles.

Afrique, des avancées timides mais prometteuses concernant l’IA

Dans quelques années, l’Afrique sera à une étape plus élevée avec l’intelligence artificielle botanique dans le domaine minier. Ainsi, à en croire l’étude de Siemens, d’ici 2040, 40 % des équipements miniers en Afrique du Sud seront autonomes grâce à l’intelligence artificielle. Bien que l’Afrique de l’Ouest n’ait pas encore adopté cette transformation, le mouvement s’amorce.

Par ailleurs pour le développement économique et durable du secteur minier,le Ghana et la Côte d’Ivoire ont lancé des projets pilotes en IA, notamment dans les domaines de la fintech et de l’e-agriculture. Cette dernière souligne une dynamique régionale vers l’adoption de l’IA.

Barrick Gold, présent au Mali et en Côte d’Ivoire, explore déjà l’IA ailleurs, ce qui présager une extension de ces pratiques dans la région. En outre, les fournisseurs comme Metso, actifs en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, testent également des solutions basées sur l’IA pour anticiper les besoins clients. L’IA pourrait générer jusqu’à 390 milliards de dollars d’économies annuelles pour l’industrie minière mondiale, en augmentant les opérations et en réduisant les coûts.

Toutefois, malgré ces avancées, l’Afrique de l’Ouest fait face à des défis majeurs, tels que l’absence de cadres politiques spécifiques à l’IA, des infrastructures numériques limitées et une pénurie de compétences spécialisées. Des initiatives comme celle de WATHI visent à sensibiliser aux enjeux et défis de l’IA dans la région.

Pour accélérer le développement de l’IA, des recommandations incluent la création de groupes de travail dédiés, l’élaboration de cadres juridiques robustes et la promotion de la collaboration entre les secteurs public et privé. Ces efforts visent à transformer les ambitions en actions concrètes pour une Afrique de l’Ouest résiliente et compétitive.