En Afrique, l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) des vêtements et des chaussures industrialisés est souvent élevé en raison du coût des matières premières, de la main-d’œuvre, et d’autres facteurs de production. Cela réduit le pouvoir d’achat des consommateurs, obligeant les personnes à faible revenu à se tourner vers les vêtements importés de seconde main (friperie). Cependant, cet achat de vêtements d’occasion ne contribue pas à la croissance des industries locales de fabrication et peut avoir des répercussions négatives sur l’économie nationale.

Les pays africains où l’IPC des vêtements est le plus abordable

En Afrique, certains pays possèdent des industries textiles florissantes qui devraient, en théorie, dynamiser leur économie grâce à la vente de leurs produits. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas en raison de la hausse du coût de fabrication, entraînant une inflation de l’IPC. Face à cette situation, de nombreuses populations à faible revenu se tournent vers la friperie.

Cependant, dix pays ont réussi à maintenir un IPC des vêtements et des chaussures relativement bas afin de permettre aux populations d’accéder à ces produits tout en soutenant le développement des entreprises locales et la croissance économique.

Parmi ces pays, le Soudan du Sud occupe la première place avec un IPC de 7 538,88, suivi de la Sierra Leone avec un IPC de 31,67.

Top 10 des pays en Afrique où l’achat de vêtements est le plus abordable

Soudan du Sud – 7 538,88 Sierra Leone – 31,67 Angola – 30,18 Somalie – 25,26 Égypte – 21,14 Nigeria – 16,81 Malawi – 15,90 Tchad – 11,64 Gambie – 10,61 Tunisie – 9,81

L’impact de l’IPC sur l’économie et la population

L’IPC est un indicateur économique qui permet de suivre l’évolution du coût des biens et des services au fil du temps, notamment celui des vêtements. Dans de nombreux pays en Afrique, une grande partie de la population vit avec de faibles salaires et est fortement affectée par l’augmentation de l’IPC, en particulier sur les vêtements.

Cette inflation est principalement due aux coûts élevés de production, de la main-d’œuvre et de l’énergie, ce qui réduit le pouvoir d’achat des consommateurs et accentue les inégalités économiques.

Face à ces défis, certaines entreprises locales sont contraintes de baisser leurs prix en réduisant les coûts de production, notamment en diminuant les salaires ou en licenciant du personnel. Malheureusement, cela entraîne une augmentation du chômage, accentue la pauvreté et freine le développement économique des pays concernés.