L’Afrique voit l’arrivée d’une nouvelle plateforme de capital-risque, DPI Venture Capital, lancée par la société britannique Development Partners International (DPI). Ce développement stratégique fait suite à la reprise par DPI des responsabilités de conseil en investissement pour le fonds fintech égyptien Nclude. L’initiative marque l’entrée officielle de DPI dans l’investissement technologique précoce sur le continent africain.

Afrique : DPI et Nclude marquent un nouveau tournant

L’Afrique assiste à un renforcement de l’écosystème numérique avec Nclude, un fonds fondé en 2022, qui a investi 28 millions de dollars dans neuf start-up, dont Paymob, Khazna et Partment.

Doté d’un capital de 110 millions de dollars, Nclude bénéficie du soutien des principales banques égyptiennes, telles que Banque Misr, la Banque nationale d’Égypte et la Banque du Caire, ainsi que de grands investisseurs stratégiques comme Mastercard et e-Finance. DPI supervisera désormais les 105 millions de dollars d’actifs sous gestion de Nclude via une équipe locale spécialisée en Égypte.

A lire aussi : Nova Box, le nouveau né d’Orange Maroc

L’Afrique connaît un fort essor des technologies financières, et DPI, avec près de 850 millions de dollars investis en Égypte, est bien positionnée pour capitaliser sur cette dynamique. Le lancement de DPI Venture Capital permettra de soutenir les entreprises innovantes en phase de démarrage sur le continent, en particulier dans le secteur de la fintech. La plateforme sera dirigée par Ashley Lewis, associé gérant, et Mohamed Aladdin, associé général, et vise à exploiter le potentiel de croissance des solutions numériques en Afrique.