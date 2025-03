Grande star de l’Afrobeats, Davido, a révélé les raisons derrière la nomination « 5ive » de son album.

« 5ive » : Davido dévoile son cinquième album avec des collaborations explosives

Lors d’un livestream sur Twitch, l’artiste a partagé cette annonce en discutant avec Cruel Santino : « C’est mon cinquième album, alors je l’ai simplement appelé ‘5ive’. Ça n’a pas de signification profonde, mais si on se penche sur le chiffre 5, on y trouve des significations plus profondes. » Cet album succède à ses précédents succès « A Good Time », « A Better Time » et « Timeless », qui ont marqué sa carrière. Bien que « 5ive » ne porte pas de message explicite, Davido laisse entendre que certains pourraient y voir une symbolique particulière.

Avant la sortie officielle prévue pour le 18 avril, Davido a déjà dévoilé trois singles :

« Awuke », en featuring avec YG Marley

« Funds », en collaboration avec Chike et Odumodublvck

et « Be There Still », sorti le 14 mars, qui fusionne les sonorités amapiano, l’anglais et le pidgin.

Dans le cadre de cet album, Omah Lay a confirmé sa participation, décrivant sa collaboration avec Davido comme « parfaite ».Adekunle Gold a laissé entendre qu’il pourrait également figurer sur l’album.

Une année marquante pour Davido

En 2025, Davido a décroché sa cinquième nomination aux Grammy Awards grâce à sa contribution sur « Sensational » de Chris Brown. Il a également remporté cinq nominations aux 17e Headies Awards, dont celle de l’Artiste de l’année, confirmant son statut de l’un des artistes les plus primés de l’histoire du show.