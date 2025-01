La superstar de l’Afrobeat, Davido a officiellement annoncé la sortie de son très attendu cinquième album studio, intitulé « 5ive ». La sortie est prévue pour mars 2025.

« Funds » : Davido tease son nouvel album avec un hommage à Brenda Fassie

L’annonce a été faite sur les réseaux sociaux de Davido, où il a évoqué la richesse thématique et la profondeur créative de cet album. Les fans sont déjà enthousiastes, notamment après la sortie de son deuxième single, « Funds », qui met en vedette le rappeur nigérian en pleine ascension Odumodublvck et le chanteur soul Chike. Ce morceau a été salué pour son son innovant, incluant un sample du tube emblématique de 1997, « Vuli Ndlela » de la regrettée légende sud-africaine Brenda Fassie. Ce clin d’œil à l’héritage musical africain mêle habilement tradition et énergie contemporaine de l’Afrobeat.

Dans un communiqué, Davido a partagé son enthousiasme : « Cet album est le reflet de mon parcours, de là où je suis allé et où je vais. ‘Funds’ n’est que le début de ce qui, je crois, sera un projet spécial pour mes fans et pour la musique africaine. » « 5ive » marque le retour de Davido après le succès colossal de ses précédents albums, A Better Time (2020) et Timeless (2023), qui ont solidifié son statut d’ambassadeur mondial des Afrobeats. Les experts de l’industrie prédisent que cet album repoussera encore plus les limites, mettant en lumière l’évolution artistique de Davido.

Avec un casting de stars et l’attrait international de titres comme « Funds », « 5ive » est sur le point de dominer les classements et les plateformes de streaming dès sa sortie. Alors que l’attente monte, Davido continue de prouver que son influence sur le récit global des Afrobeats reste inégalée.