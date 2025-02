Les PME et PMI du Togo ont démarré, ce mardi 25 février 2025, une formation sur la vente en ligne. Initiée par le ministère du Commerce et de l’Artisanat, cette formation vise à fournir des stratégies efficaces pour optimiser leur présence sur les plateformes de commerce électronique et améliorer leur compétitivité.

PME: une nouvelle dynamique pour le développement de leurs activités au Togo

Les PME constituent un socle pour le développement économique d’un pays, notamment à travers le paiement des recettes fiscales.

Cependant, leur contribution à la croissance économique dépend du développement de leurs activités. Dans cette optique, le ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Consommation locale entend renforcer les compétences de ces entrepreneurs dans le domaine du e-commerce, un secteur en pleine expansion grâce à l’amélioration de la connectivité Internet.

Actuellement, plus de 20 % des citoyens togolais y ont recours, contre seulement 6 % en 2018.Ainsi, une formation de trois jours est dédiée aux PME et PMI pour leur enseigner les aspects pratiques du commerce électronique.

Une trentaine de chefs d’entreprise y participent afin de renforcer leurs compétences en vente en ligne, en gestion des paiements numériques et en logistique. L’objectif est de leur fournir des stratégies efficaces pour optimiser leur présence sur les plateformes de commerce électronique et améliorer leur compétitivité.

Harold Kpodar, consultant en e-commerce et chargé de la formation, a détaillé les notions qui seront abordées lors de ces sessions.

« Au cours de ces trois jours, nous aborderons les aspects réglementaires et techniques du commerce électronique. Nous mettrons également l’accent sur les stratégies de communication et de marketing essentielles à la réussite en ligne. Par ailleurs, un focus sera fait sur les opportunités qu’offre la ZLECAf pour les entrepreneurs togolais », a-t-il expliqué.

De son côté, Comlan Yakpey, Secrétaire général du ministère du Commerce, a souligné la nécessité pour les entrepreneurs de maîtriser les outils du commerce en ligne afin de tirer pleinement parti des opportunités offertes par le numérique et la ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine).

En somme, la maîtrise du fonctionnement du commerce électronique aidera considérablement les entrepreneurs dans le développement de leurs activités et contribuera à la réduction de la mévente, favorisant ainsi une économie émergente. Ces derniers seront à leurs deuxième jour ce mercredi 26 février 2025