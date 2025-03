Bien avant l’essor du numérique et bien avant l’apparition des CD et des clés USB, les musicassettes étaient le principal support de diffusion des albums. À cette époque, les ventes d’albums étaient physiques et non numériques. Aujourd’hui, alors qu’il s’apprête à sortir son 20ᵉ album, Alpha Blondy mesure le chemin parcouru au fil de ses 45 ans de carrière.

« C’est avec les cassettes achetées par mes fans, une à une, qu’on a eu les disques d’or….Quand une chanson sort en janvier 1985 à Abidjan, Rio la découvre en 1987….MERCI À TOUS MES FIDÈLES ET NOMBREUX FANS POUR LEUR AMOUR ET LEUR SOUTIEN…. THANK YOU, GRACIAS, OBRIGADO, DANKE…. 45 ANS!!!…Yes… On vient de loin… DIEU MERCI ! », a écrit la légende dernièrement sur sa page Facebook.

Alpha Blondy fête 45 ans de carrière et se souvient de l'ère des cassettes

Notons qu’Alpha Blondy vient de dévoiler « Cold Fire », un single inédit qui marque son grand retour avant la sortie de son nouvel album. À la fois dansante et engagée, cette chanson reflète son message intemporel de paix, d’unité et de brassage des peuples.