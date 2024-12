La décision est très courageuse, de la part de l’un des géants de la technologie dans le monde. D’après nos confrères du journal le Monde, qui ont publié l’information ce 19 décembre 2024, l’entreprise indique avoir pris soin, « d’informer ses fournisseurs qu’ils devaient suspendre l’approvisionnement en étain, tantale, tungstène et or en provenance de la RDC et du Rwanda».

Apple explique, que cette décision intervient au moment où, « le conflit dans la région s’intensifiait plus tôt cette année », a écrit nos confrères qui citent, le rapport publié par le groupe. Pour l’entreprise, la décision est aussi prise avant, « qu’il ne soit plus possible pour les auditeurs indépendants ou les mécanismes de certification du secteur d’effectuer les contrôles requis pour respecter nos normes élevées », rapporte le Monde.

Il faut savoir, explique nos confrères, que des Avocats mandatés par la République Démocratique du Congo (RDC), ont déposé des plaintes les 16 et 17 décembre 2024 contre les filiales du groupe en France et en Belgique. Dans ces plaintes, ces derniers accusent Apple, « de recel de crimes de guerre, blanchiment de faux et tromperie des consommateurs » en République Démocratique du Congo (RDC).

De son coté, explique le communiqué cité par nos confrères, Apple « conteste fermement les allégations contenues dans les plaintes déposées contre ses filiales » en France et en Belgique. L’entreprise indique aussi, qu’il s’agit d’une question de « responsabilité ». Le 3 juin dernier, rappellent nos confrères, Apple était déjà mise en demeure aux Etats-Unis. Et l’entreprise disait prendre toujours, « ses responsabilités et des mesures lorsque nos normes strictes ne sont pas respectées », a rapporté le journal.

Cette décision d’un des géants des nouvelles technologies explique le Monde, « pourrait avoir un effet considérable sur le secteur » dans le monde. Et pour preuve expliquent nos confrères, « la RDC et le Rwanda sont parmi les principaux producteurs de certains des minerais essentiels à la fabrication des composants électroniques des ordinateurs et téléphones portables » dans le monde.

Malheureusement indique le Monde, les extraits de ces minerais « dans l’est de la RDC, frontalier du Rwanda, zone de guerre depuis près de trente ans », portent « l’étiquette infamante de minerais de sang car leur commerce alimente les groupes armés » en République Démocratique du Congo (RDC).