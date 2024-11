En France, un drame est survenu dans les Pyrénées-Orientales. Le marché de Noël du Barcarès, très populaire et attendu chaque année, a été partiellement détruit par un violent incendie dans la nuit de dimanche à lundi.

Un Noël compromis après l’incendie du marché du Barcarès en France

Selon les informations, le feu s’est déclaré vers 4 heures du matin et s’est rapidement propagé sur une surface d’environ 3000 m². Sept chalets et plusieurs camions frigorifiques ont été ravagés par les flammes. Alertés, les pompiers ont aussitôt effectué une descente sur le terrain. Ils ont ainsi réussi à maîtriser l’incendie mais n’ont pu empêcher des dégâts considérables.

Pour l’heure, les causes exactes de cet incendie sont encore inconnues et font l’objet d’une enquête approfondie. Les autorités compétentes de la France sont à pied d’œuvre pour déterminer l’origine du sinistre et évaluer l’ampleur des dégâts.

A noter que l’ouverture du marché de Noël du Barcarès initialement prévu pour le 16 novembre, a dû être reportée au 23 du même mois. Les organisateurs sont mobilisés pour reconstruire une partie du marché afin d’offrir aux visiteurs une ambiance festive malgré cet événement malheureux.

Ce sinistre est une véritable catastrophe pour la commune du Barcarès qui, chaque année, vit au rythme de son marché de Noël. Cet événement, qui attirait plus de 1,5 million de visiteurs en 2023, était une source importante d’activité économique pour la région de France.