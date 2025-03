La région de la BEAC (Banques des États de l’Afrique Centrale) va démarrer l’utilisation de nouvelles pièces de monnaie. Celles-ci seront mises à la disposition de la population de la région dès le 5 avril 2025. C’est l’annonce qui a été faite par le gouverneur de la région, Yvon Sana Bangui, lors de la dernière session du comité de la politique monétaire (CPM) à Malabo (Guinée équatoriale).

BEAC, disponibilité des pièces de monnaie pour l’insertion économique

La communauté ou les pays membres de la BEAC sont confrontés à des problèmes de pénurie de monnaie qui attristent la sous-région, entraînant une complexité dans les échanges commerciaux. Ainsi, pour pallier ce problème, les autorités en charge des finances et le gouverneur de la BEAC ont opté pour la mise à disposition des pièces de monnaie dans la région. Un programme mis en œuvre consiste à assurer un approvisionnement abondant des petites monnaies et à booster l’intégration économique des pays membres de la CEMAC.

Ainsi, ces pièces de monnaie déjà disponibles seront mises à la disposition de la communauté à partir du 5 avril prochain. Par ailleurs, parmi ces dernières, il y a un nouvel ajout, qui est celle de 200 FCFA. Cette dernière a été tirée de l’ancienne pièce de 50 il y a environ 65 ans (1960). Parallèlement, les autres ont subi certaines modifications (augmentations) au niveau de leur taille, ceci dans le but de les rendre attractives et acceptables par les commerçants. Cependant, certaines pièces ont été maintenues mais agrandies, comme celles de 25, 50, 100 et 500 FCFA. Il s’agit des pièces de 1, 2, 5 et 10 FCFA.

Une situation économique rentable par rapport à l’année 2024

L’arrivée et la mise à disposition des nouvelles pièces de monnaie à la communauté de la sous-région de la BEAC transformeront la situation économique de la zone CEMAC en une situation plus rentable cette année qu’en 2024. Ainsi, ces pièces vont contribuer à la croissance de 2,9 % contre 2,6 % l’année dernière, d’après les calculs de la BEAC. Cela agira favorablement sur l’inflation. Cette dernière connaîtra une chute, passant de 4,1 % en 2024 à 2,9 % en 2025 pour la sous région de la BEAC