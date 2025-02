Au Bénin, un accident de la route d’une extrême gravité s’est produit dans la nuit du jeudi 20 février 2025 sur la Route Nationale Inter-États N°2 (RNIE N°2), sur le tronçon Cotonou-Parakou. L’incident, survenu aux environs de 21 heures à la sortie nord du village de Badékparou (arrondissement de Tchatchou, commune de Tchaourou), a coûté la vie à Kouaro Yves Chabi, ministre des Enseignements Secondaires Techniques et de la Formation Professionnelle (MESTFP), ainsi qu’à son garde du corps.

Bénin : décès tragique du ministre Kouaro Yves Chabi et de garde corps

Selon les premières informations, le ministre voyageait à bord d’un véhicule NISSAN PATROL, immatriculé CE 9531 RB. Il était accompagné de son épouse, Mme Anagio Reliques, et de son garde du corps, le sergent Kawepo Sabi Christian.

Le véhicule officiel roulerait à vive allure en direction de Parakou (nord Bénin), où la délégation devait assister à la 26e édition de la Journée Internationale de la Langue Maternelle (JILM).

Des sources sécuritaires rapportent que c’est à la sortie nord du village de Badékparou que le conducteur a tenté de dépasser un camion SCANIA (immatriculé AZ 6546/BH 2379 RB). Mais, surprise par l’arrivée soudaine d’un véhicule en sens inverse, il a entrepris de se rabattre précipitamment. Malheureusement, la manœuvre s’est soldée par un violent impact à l’arrière du camion, côté passager.

Un bilan humain et matériel lourd

Le choc a été fatal pour Chabi Kouaro Yves et son garde du corps Kawepo Sabi Christian, qui ont tous deux perdu la vie sur le coup. Deux autres personnes ont été blessées. Il s’agit de Deguenonvo Ignace, le conducteur du véhicule administratif, souffrant de blessures au poignet et de douleurs thoraciques légères et Anagio Reliques, épouse du ministre, qui ne présente aucune blessure apparente mais a été placée en réanimation par précaution.

Sur le plan matériel, le NISSAN PATROL a subi de lourds dégâts tandis que l’ensemble articulé SCANIA a été légèrement endommagé à l’arrière, notamment au niveau du pneu arrière gauche. Ce drame a plongé le Bénin dans un deuil national.