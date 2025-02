Le Bénin est en deuil. Le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Yves Chabi Kouaro, est décédé ce jeudi 20 février dans un tragique accident de la circulation survenu à Okédama, à l’entrée de Parakou.

Le Bénin pleure la disparition tragique du ministre Yves Chabi Kouaro

Selon les informations disponibles, le ministre était en route pour Parakou, une ville située au nord Bénin, où il devait participer à une activité ce vendredi 21 février 2025. Son garde du corps a également perdu la vie dans l’accident, tandis que son épouse et son chauffeur sont dans un état critique.

La disparition d’Yves Chabi Kouaro est une perte immense pour le Bénin et le secteur des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle dont il avait la charge. Né en mai 1973, ce haut cadre avait été nommé ministre en 2021, en remplacement du professeur Mahougnon Kakpo. Il était apprécié pour son engagement et son dévouement au service de l’éducation. Le chef de l’Etat Patrice Talon perd ainsi un des collaborateurs les plus dévoués et rompus à la tâche.