Une tentative audacieuse d’enlèvement de nourrisson au Bénin, a été mise en échec grâce à la vigilance du personnel de l’Hôpital de Zone d’Abomey-Calavi. Une femme, usant d’un subterfuge élaboré, avait réussi à s’introduire dans l’enceinte de la maternité. Son plan machiavélique a été contrecarré par l’intervention rapide des agents de sécurité, menant à son arrestation et son placement sous mandat de dépôt.

Stratagème et intervention rapide

L’incident s’est déroulé au sein de l’Hôpital de Zone d’Abomey-Calavi au Bénin, où la suspecte a pénétré les lieux en simulant une condition médicale. Afin de rendre son stratagème plus crédible, elle est même allée jusqu’à la pharmacie de l’établissement pour acquérir des médicaments prescrits. Cette démarche visait manifestement à accréditer son statut de patiente auprès du personnel soignant.

Fort de cette fausse identité, la femme a pu accéder sans éveiller les soupçons à la salle de maternité, lieu où reposent les jeunes mamans et leurs nouveau-nés. C’est dans cet espace sensible qu’elle aurait entrepris sa tentative d’enlèvement d’un bébé sans défense. Cependant, son agissement n’a pas échappé à l’œil attentif des agents de sécurité de l’hôpital.

Alertés par un comportement jugé suspect, ces derniers ont réagi promptement pour déjouer l’acte criminel. Leur intervention rapide a permis d’empêcher l’enlèvement du nourrisson et de maîtriser la femme sur les lieux mêmes de la tentative.

Suites judiciaires et détention

Immédiatement interpellée, la femme a été remise aux autorités béninoises compétentes. Elle a été conduite au commissariat de police d’Abomey-Calavi pour y être interrogée sur les motifs de son acte et le déroulement des faits. Après la période de sa garde à vue, elle a été présentée devant le procureur de la République le lundi 14 avril 2025.

À l’issue de son audition par le magistrat, la décision de placement sous mandat de dépôt a été prononcée à l’encontre de la mise en cause. Cette mesure privative de liberté signifie qu’elle restera en détention provisoire en attendant la suite de la procédure judiciaire. L’enquête se poursuivra afin de déterminer avec précision les motivations de cette tentative d’enlèvement et d’établir toutes les responsabilités.

Vigilance et sécurité renforcée

Cet incident au Bénin met en lumière l’importance cruciale de la vigilance au sein des établissements de santé, particulièrement dans les zones sensibles comme la maternité. La réactivité des agents de sécurité de l’Hôpital de Zone d’Abomey-Calavi a permis d’éviter un drame.

La direction de l’hôpital devrait certainement réévaluer et renforcer les mesures de sécurité existantes afin de prévenir de futures tentatives d’intrusion et de garantir la sécurité des patients, notamment les plus vulnérables comme les nouveau-nés, commentent des observateurs locaux. Cette affaire souligne la nécessité d’une surveillance constante et d’une collaboration étroite entre le personnel soignant et les équipes de sécurité pour assurer un environnement sûr pour tous.