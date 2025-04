Après le succès de deux précédentes opérations, une nouvelle vague de rapatriement de citoyens béninois bloqués en Algérie est imminente. Environ 150 migrants devraient arriver à Cotonou ce jeudi 17 avril 2025, marquant une étape supplémentaire dans les efforts du gouvernement béninois pour venir en aide à ses ressortissants en difficulté à l’étranger. Une délégation diplomatique béninoise s’est rendue à Alger en début de semaine pour assurer la coordination de cette opération humanitaire.

Retour imminent pour cent cinquante Béninois

Dans le cadre du processus de rapatriement volontaire initié par le Bénin, une centaine et demie de ses citoyens en situation de détresse en Algérie s’apprêtent à retrouver leur patrie. Des sources proches du dossier, contactées par Africaho, indiquent que ces ressortissants béninois sont attendus dans l’après-midi de ce jeudi. Leur arrivée se fera par un vol spécial affrété à destination de l’aéroport international de Cotonou, signe de l’engagement des autorités à faciliter leur retour.

Pour mener à bien cette opération délicate, une délégation du ministère des Affaires étrangères du Bénin a effectué une mission essentielle à Alger au début de cette semaine. Cette démarche proactive visait à finaliser l’ensemble des procédures administratives et logistiques indispensables pour garantir un rapatriement fluide et organisé. Leur présence sur place a permis de lever les obstacles potentiels et d’assurer un accueil digne aux compatriotes qui regagnent le pays.

Il est important de rappeler que cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions entreprises par le gouvernement béninois ces derniers mois. En décembre 2024, un premier groupe de 150 migrants béninois, qui vivaient des moments difficiles en Algérie, avait déjà foulé le sol de l’aéroport international de Cotonou. Une semaine plus tard, le jeudi 5 décembre 2024, une seconde vague de 101 migrants avait suivi, témoignant de l’ampleur de la situation et de la nécessité d’une réponse coordonnée.

Dès leur arrivée lors des précédentes opérations, les migrants avaient bénéficié d’une prise en charge immédiate par des équipes d’accueil mobilisées à cet effet. Ils avaient ensuite été conduits par bus vers un hôtel de la ville, où un hébergement temporaire leur avait été offert, le temps de leur réintégration. Ces mesures illustrent la volonté des autorités du pays d’apporter un soutien concret à leurs citoyens de retour.

Lire aussi : Bénin : sélection d’assistants pour les universités publiques



Un élan de solidarité envers les compatriotes

Cette troisième vague de rapatriement met en lumière la solidarité nationale envers les Béninois confrontés à des difficultés à l’étranger. L’action concertée du ministère des Affaires étrangères et des autres acteurs impliqués démontre un engagement profond envers le bien-être des citoyens.

Les deux premières opérations de rapatriement ont permis à plus de 250 Béninois de retrouver leur foyer. L’arrivée de ces 150 personnes supplémentaires portera à environ 400 le nombre de citoyens ramenés d’Algérie en quelques mois. Ce chiffre souligne l’importance de ces initiatives et l’ampleur des défis rencontrés par certains à l’étranger.

Le gouvernement continue de suivre de près la situation de ses ressortissants à travers le monde et se tient prêt à apporter l’assistance nécessaire en cas de besoin. Ces opérations de rapatriement sont un témoignage de cet engagement constant envers la protection et le bien-être de chaque citoyen béninois, où qu’il se trouve.