Le monde de la boxe est en deuil après la disparition de George Foreman, légende incontestée de boxe poids lourds. À l’âge de 76 ans, l’ancien champion du monde, véritable colosse du ring, est décédé paisiblement, entouré de sa famille, le 21 mars 2025. L’annonce a été faite par ses proches dans un communiqué chargé d’émotion.

George Foreman, un champion de la boxe, est mort

L’homme de 1,91 mètre, originaire de Houston, est entré dans l’histoire en 1968, lorsqu’il remporta la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Mexico à seulement 19 ans. Véritable prodige, il confirma sa puissance surhumaine dès ses débuts professionnels, devenant champion du monde en 1973. Mais c’est lors du fameux “Rumble in the Jungle” en 1974, contre Mohamed Ali, que Foreman a véritablement marqué l’histoire. Ce combat légendaire à Kinshasa, où il fut défait par Ali, restera à jamais gravé dans les mémoires comme l’un des affrontements les plus emblématiques de la boxe.

George Foreman, ancien champion de boxe : Source de l’image Theguardian.com/sport.

Après cette défaite, Foreman se retire des rings pour se consacrer à la religion et à sa vie personnelle. Dix ans plus tard, à 45 ans, il réalise un exploit retentissant en devenant à nouveau champion du monde en battant Michael Moorer. Ce retour en force au sommet de la boxe fut l’un des plus grands faits d’armes de sa carrière, prouvant que sa détermination et son talent n’avaient rien perdu de leur éclat.

Au-delà du ring, Foreman a aussi marqué l’histoire en tant qu’homme d’affaires. Il a su capitaliser sur sa notoriété pour devenir un véritable entrepreneur, notamment avec son partenariat pour les grilles George Foreman, une entreprise qui rapporta des millions de dollars. Ce second souffle dans sa carrière de businessman a surpassé ses gains de boxeur.

Dans un message poignant, la légende Mike Tyson a exprimé ses condoléances à la famille de Foreman, soulignant que l’héritage du champion vivra à travers son influence et ses réalisations dans le monde du sport. Bob Arum, un autre grand nom de la boxe, a salué l’un des plus puissants punchers de l’histoire, et un homme au caractère indomptable.

George Foreman laisse derrière lui un héritage immense, tant dans le sport qu’en dehors. Le roi des poids lourds s’en est allé, mais son nom restera à jamais gravé dans les annales de la boxe.