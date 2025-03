L’atelier d’Abidjan a permis d’évaluer les progrès et d’identifier les défis des projets financés par la BAD. L’engagement financier de la Banque Africaine de Développement en Côte d’Ivoire s’élève à 1 883 milliards de FCFA. Cette revue a amélioré la gestion des projets, avec un taux de difficultés réduit.

Optimisation des projets en cours

Nialé Kaba, Ministre de l’Économie, du Plan et du Développement, a ouvert un atelier à Abidjan-Plateau. L’événement visait à améliorer l’exécution et la gestion des projets financés par la BAD. La rencontre a permis d’évaluer les progrès et de trouver des solutions aux défis rencontrés. La ministre a souligné l’importance de cette revue pour optimiser l’utilisation des fonds alloués. « Cette rencontre nous permet de faire le point sur notre coopération, d’identifier les obstacles à la bonne exécution des projets et de proposer des solutions concrètes pour améliorer la performance du portefeuille ivoirien », a-t-elle déclaré.

Lamin Barrow, Directeur Général pour l’Afrique de l’Ouest du Groupe de la BAD, a noté des améliorations. Le taux de projets en difficulté a diminué, passant de 38 % à 20 %. Ce résultat est encourageant, car il est inférieur au seuil institutionnel toléré de 25 %. Le portefeuille actif de la BAD en Côte d’Ivoire comprend 38 projets. L’engagement financier total s’élève à 1 883 milliards de FCFA. « Depuis 2015, ce portefeuille a connu une croissance exponentielle, passant de 370 milliards de FCFA à 1 911 milliards de FCFA au 31 décembre 2024, soit une augmentation de plus de 500 % », a précisé M. Barrow.

Impact et perspectives

La BAD joue un rôle majeur dans le développement de la Côte d’Ivoire. Son soutien finance des projets dans les infrastructures, l’énergie, le numérique et l’agriculture. Ces projets améliorent la vie de millions d’Ivoiriens. L’appui au PND 2021-2025 confirme l’engagement de la BAD pour une croissance inclusive et durable. Les interventions de la Banque renforcent la résilience économique du pays. Elles posent les bases d’un avenir prospère.

Cette revue marque une étape importante pour l’utilisation efficace des ressources de la BAD. La coopération renforcée entre le gouvernement et la Banque ouvre des perspectives économiques prometteuses. L’avenir économique de la Côte d’Ivoire semble plus prospère grâce à cet engagement.