La police fédérale brésilienne a annoncé mardi l’arrestation de cinq officiers impliqués dans un complot visant à renverser le président Luiz Inácio Lula da Silva et à assassiner plusieurs personnalités politiques, dont le juge Alexandre de Moraes et le vice-président Geraldo Alckmin.

Un complot visant à assassiner président du Brésil Lula, démantelé

Selon les autorités du Brésil, les suspects, dont un officier de police fédérale et quatre militaires, auraient planifié un coup d’État militaire et mis en place un « cabinet de crise » pour prendre le pouvoir en cas de succès de leur entreprise. Leur objectif était de renverser le résultat de l’élection présidentielle de 2022 et d’installer un gouvernement d’inspiration militaire.

L’enquête a révélé que les conspirateurs avaient surveillé de près le chef de l’Etat du Brésil et de Moraes depuis plusieurs mois, envisageant notamment des assassinats par empoisonnement ou à l’aide d’explosifs lors d’événements publics. Le vice-président Alckmin était également dans leur ligne de mire, étant considéré comme le successeur potentiel de Lula en cas d’attentat réussi.

L’opération, baptisée « Copa 2022 » par les suspects, visait à éliminer les principaux obstacles à leurs ambitions politiques. Les noms des généraux Augusto Heleno et Braga Netto, proches de l’ancien président Jair Bolsonaro, ont été cités comme potentiels dirigeants du nouveau régime.

Les arrestations ont eu lieu à Rio de Janeiro, alors que la ville accueille le sommet du G20. Ce coup de filet a suscité une vive émotion au Brésil et a relancé le débat sur les divisions politiques qui secouent le pays depuis l’élection de Lula.